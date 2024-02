El día de ayer, Xbox compartió nueva información sobre el número de suscriptores a Game Pass. Junto a esto, reveló que Diablo IV, uno de los títulos más aclamados de Blizzard en los últimos años, estará disponible en este servicio el próximo mes. Sin embargo, poco después se dieron a conocer una serie de detalles, en donde se revela que no todos los usuarios de Xbox Game Pass podrán disfrutar de Diablo IV.

En comunicado compartido para The Verge, Kari Perez, jefa de comunicaciones de Xbox, reveló que no todos los 34 millones de usuarios de Game Pass tendrán acceso a Diablo IV. Este título solo estará disponible para aquellos que pagan por una suscripción a Ultimate o normal en PC, aquellos que poseen Xbox Game Pass Core no podrán jugar Diablo IV. Esto fue lo que comentó:

“La cifra de 34 millones de miembros de Game Pass es exacta. Diablo IV llegará a Xbox Game Pass el 28 de marzo, a excepción del catálogo Xbox Game Pass Core”.

Actualmente, hay múltiples suscripciones a Game Pass. Está Xbox Game Pass para PC, el cual te da acceso a una librería enfocada por completo a esta plataforma. Después, en consola encontramos Xbox Game Pass Core, el cual es básicamente Xbox Live Gold. Por último, tenemos Xbox Game Pass Ultimate, el cual ofrece la mejor experiencia posible para los usuarios.

Junto a esto, se ha confirmado que Xbox considera a los miembros de Game Pass Core dentro de los 34 millones de suscriptores que revelaron el día de ayer. Ahora, no sabemos exactamente por qué Diablo IV no llega también a esta suscripción, pero es muy probable que esto se deba a que la compañía desea llevar la mayor cantidad de personas al servicio más caro. Te recordamos que Diablo IV llegará a Xbox Game Pass, con la excepción de la suscripción a Core, el próximo 28 de marzo de 2024. En temas relacionados, Xbox anuncia un evento para junio de este año. De igual forma, Phil Spencer crítica a Windows.

Nota del Editor:

Este es un mensaje engañoso. Muchos pensaron que los 34 millones de usuarios tendrían acceso a Diablo IV. Junto a esto, está en duda cuántos de estos miembros son nuevos, y cuántos corresponden a los usuarios de Xbox Live Gold que fueron convertidos en Xbox Game Pass Core. De esta forma, ¿se puede decir que este servicio creció genuinamente?

Vía: The Verge