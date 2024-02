Phil Spencer lanza crítica contra Windows

Uno de los tantos rumores de Xbox que escuchamos en los últimos días señala que la compañía podría estar trabajando en su propia consola portátil, similar a lo visto con el Steam Deck y ROG Ally. Sin embargo, en una reciente entrevista, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha señalado que el principal problema con estas piezas de hardware es su sistema operativo, es decir, Windows.

Como parte de una entrevista con The Verge tras la presentación del podcast de Xbox que vimos el día de ayer, Spencer fue cuestionado ante la posibilidad de seguir el camino de Nintendo y entregarnos una consola portátil o híbrida para su siguiente generación. Aunque el director elogió el trabajo de compañías como Asus, señaló que el sistema operativo que utilizan estos dispositivos es un problema claro que aún no está solucionado. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Uno de los puntos débiles de la experiencia en un ROG o Lenovo [Legion Go] es Windows. Cómo funciona Windows con la entrada del controlador solo en ese tipo de DPI, en una pantalla más pequeña de ocho o siete pulgadas. Ese es un punto de diseño real en el que nuestro equipo de plataformas está trabajando con Windows para garantizar que la experiencia sea aún mejor”.

Los únicos casos en donde el sistema operativo de Windows no representa un problema, es en el Nintendo Switch, el cual utiliza su propio firmware, y el Steam Deck, el cual ocupa una variación de Linux para funcionar. El resto de las plataformas que vemos hoy en día, emplean Windows como tal, y no una variación que funcione adecuadamente con el tipo de experiencia que se nos presenta, y los inconvenientes se pueden ver especialmente cuando hablamos sobre la interfaz y los controles.

Ahora, la pregunta es: ¿esto significa que la siguiente consola de Xbox no será portátil? Aunque muchos aún no descartan que esto llegue a suceder en un futuro, Phil Spencer ha dejado en claro que su siguiente pieza de hardware será tradicional. Junto a esto, se ha revelado que tendremos más información sobre la plataforma de Xbox a finales de 2024, y en un futuro se compartirán detalles sobre la siguiente generación de la compañía. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el sucesor del Xbox Series X|S aquí. De igual forma, se confirma que Game Pass no llegará a consolas de Nintendo y PlayStation.

Nota del Editor:

Considerando el éxito de este tipo de plataformas, y el hecho de que ellos pueden trabajar fácilmente con una variación de Windows, no descarto la posibilidad de que Xbox nos entregue una consola portátil en un futuro, especialmente considerando que esto les ayudaría a atraer más usuarios a Game Pass.

Vía: The Verge