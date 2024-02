Durante años se ha especulado ante la posibilidad de ver Xbox Game Pass en las plataformas de Nintendo y PlayStation. Si bien se ha negado esto una y otra vez, siempre existía la esperanza, tanto por parte de los fans como de Xbox, de que esto sucediera en un futuro. Sin embargo, en el evento de hoy, se ha confirmado que Game Pass solo estará disponible en Xbox cuando hablamos de consolas.

Como parte de los anuncios que se dieron el día de hoy, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, confirmó que Game Pass no estará disponible en consolas de Nintendo y PlayStation, y cuando se trata de plataformas tradicionales, solo el Xbox Series X|S, y cualquier otro hardware de Microsoft que llegue en un futuro, será el hogar de este servicio de suscripción. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Creo que en juegos first party, podemos volver a algunos principios básicos: primero, todos nuestros juegos estarán en la plataforma Xbox; En segundo lugar, todos nuestros juegos llegarán a Game Pass día uno; Y tercero, sabemos que Game Pass sólo estará disponible en Xbox”.

Si bien esto podría cambiar en un futuro, por el momento queda más que claro que Xbox Game Pass solo se podrá encontrar un solo sitio, al menos cuando hablamos de consolas, y ese el hardware oficial de Xbox. Esto significa que los usuarios de PlayStation 5 y Nintendo Switch no tendrán acceso a este servicio de suscripción, al menos por el momento.

Sin embargo, esta probablemente no sea la decisión que los directivos desean tomar. Después de años sin información oficial, el día de hoy se confirmó el número de usuarios de Xbox Game Pass, y si bien la cantidad es positiva, no es tan grande como muchos esperaban. De esta forma, limitar las plataformas en las que este servicio puede estar disponible, también significa que el crecimiento será menor.

Considerando que las ventas del Xbox Series X|S no son tan altas como a muchos les gustaría, el número de nuevas personas que pueden suscribirse a Game Pass es reducido, algo que afecta sustancialmente al crecimiento de este servicio. En temas relacionados, este es el número de usuarios en Game Pass. De igual forma, se confirma la llegada de Diablo IV a este servicio.

Nota del Editor:

Me gustaría ver Game Pass en otras plataformas. Si bien PlayStation Plus ya ofrece algo similar, la cantidad de juegos, y la posibilidad de disfrutar de estos títulos día uno es algo que no se ha logrado replicar en otras plataformas. Si bien entiendo por qué esto no sucederá, aun así me gustaría que esto se hiciera realidad en un futuro.

Vía: Xbox.