Confirman evento de Xbox para junio

El día de ayer se llevó a cabo una presentación enfocada al futuro de Xbox, y si bien este no fue el evento que muchos esperaban, se ha confirmado que en junio de este año se llevará a cabo otra celebración digital enfocada a revelar los planes de la compañía para el resto del año. Aunque ya no habrá E3, las compañías seguirán con sus propias exhibiciones.

Aunque por el momento no hay una fecha concreta, se espera que en algún punto de junio de 2024 se lleve a cabo una presentación especial de Xbox, en donde tengamos más información de títulos como Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Ara: History Untold, Towerborne, y más sorpresas. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Xbox is keeping our promise to bring more games to more players around the world.

With an incredible year of major releases like Senua’s Saga: Hellblade II, Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Ara: History Untold, Towerborne and more — 2024 is going to be great for Xbox…

— Xbox (@Xbox) February 15, 2024