Phil Spencer habla de la ausencia de Helldivers 2 en Xbox

El día de hoy ha sido de sorpresas en el nuevo evento de Xbox en forma de podcast, con declaraciones interesantes como la de cuatro juegos que llegarán a otras plataformas, el hecho de que Game Pass nunca saldrá del entorno de la compañía y hasta un adelanto de la próxima generación. Sin embargo, no son todas las noticias que se han distribuido en las últimas 24 horas, pues Phil Spencer ha hablado en una entrevista adicional sobre una exclusiva de PlayStation que también llegó a la PC.

Dentro de la entrevista, Spencer ha felicitado el lanzamiento de Helldivers 2, haciendo una información que insinuaba querían este lanzamiento en las consolas Xbox, mencionando a un lado que no encuentra chiste en cómo podría beneficiar a la industria el que no salga para otros más dispositivos más allá de PC. Incluso da a entender que no haberlo lanzado en dispositivos de Microsoft es una idea que pudo haber beneficiado, pues así podría haber llegado a un mercado más amplio así como pasó con juegos como MLB The Show.

Aquí lo mencionado:

Diré que cuando miro un juego como Helldivers 2, y es un gran juego, felicitaciones al equipo que lo lanza en PC y PlayStation, no estoy exactamente seguro de a quién ayuda en la industria el no estar en Xbox. Si intentas torcerte y decir que de alguna manera eso benefició a alguien en alguna parte. Pero lo entiendo. Hay un legado en los juegos de consola del que nos beneficiaremos al distribuir juegos y no colocarlos en otros lugares. Hacemos lo mismo. En los próximos 5 o 10 años, los juegos exclusivos – juegos que son exclusivos de una pieza de hardware – van a ser una parte cada vez más pequeña de la industria del juego.

Con esto se da a entender que Spencer deseaba tener Helldivers 2 en la consola Xbox Series X/S, después de todo, ellos van a ofrecer dentro de los siguientes días cuatro juegos que hasta este momento no han sido confirmados. Además, parece que PlayStation quiere que esta experiencia sea más abierta dado que no se trata de un single player, entonces si hacemos cuentas, hubiera sido buena idea de que también se sumará al dispositivo de Microsoft.

Vía: IGN

Nota del editor: No hubiera sido mala idea que Helldivers 2 se lanzara en esta consola, no pasaba nada y tal vez la gente le hubiera dado buen recibimiento. No era necesario tampoco que lo pusieron en Game Pass, y que lo vendieran de forma individual en la tienda tal cual.