Respawn trabajaría en un juego de The Mandalorian

The Mandalorian se ha convertido en una de las propiedades de Disney y Lucasfilms más importantes de los últimos. Con una exitosa serie y una película en camino, solo hay un camino más para esta propiedad, y se trata de un videojuego. De acuerdo con un nuevo reporte, Respawn Entertainment ya estaría trabajando en un FPS que nos daría la oportunidad de convertirnos en un cazarrecompensas Mandaloriano en el universo de Star Wars.

De acuerdo con Insider Gaming, Respawn Entertainment, famosos por Apex Legends, Titanfall, y las dos entregas de Star Wars Jedi, estarían trabajando en un nuevo juego de Star Wars. Esta entrega nos daría la oportunidad de interpretar a un Mandaloriano cazarrecompensas durante la época del Imperio Galáctico. Por el momento se desconoce si tomaremos el papel de Din Djarin u otro miembro de este grupo.

Originalmente, este proyecto estaba a cargo de Mohammad Alavi antes de su salida del estudio. Junto a esto, se ha revelado que el enfoque de esta experiencia está en la movilidad y el estilo, elementos que recompensarían al jugador. Esto sería posible gracias a un jetpack, el cual permite que el jugador realice un dash horizontal, saltos verticales, deslizamiento impulsado y más, algo que los fans de Apex Legends y Titanfall podrán apreciar.

Los jugadores que haga uso del complejo sistema de movimiento serían recompensados con vida adicional al realizar habilidades de forma constante. Por si fuera poco, también se habla de una amplia variedad de armas y dispositivos que incluyen un cohete de muñeca, un gancho, una visera para marcar enemigos, y más.

Junto a esto, se ha mencionado que este no será un juego mundo abierto, y en su lugar ofrecerá niveles lineales que se desarrollan en una variedad de planetas diferentes en el universo de Star Wars. Si bien no está claro cuándo estará disponible este título, se ha mencionado que todavía faltan uno o dos años, como mínimo, para que esta entrega llegue a nuestras manos. Por último, no está claro si esta entrega tendrá una experiencia multijugador o no.

Este supuesto juego de The Mandalorian se suma a los otros tres proyectos de Star Wars en los que Respawn Entertainment está trabajando, entre los que se encuentra una tercera entrega de Star Wars Jedi, así como un título de estrategia y un FPS. Sin embargo, es probable que el FPS y el de The Mandalorian sean el mismo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la película de The Mandalorian aquí. De igual forma, la cuarta temporada de la serie de Disney+ sigue en pie.

Nota del Editor:

Respawn Entertainment es uno de los mejores estudios de EA, y no dudo que tengan el calibre de hacer un gran juego de The Mandalorian. Lo que me preocupa, es que ya tienen múltiples proyectos en desarrollo, y esto podría ser un problema a largo plazo.

Vía: Insider Gaming