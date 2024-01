La cuarta temporada de The Mandalorian sigue en pie

Hace un par de días se reveló que Disney y Lucasfilm ya están trabajando en una película de The Mandalorian, la cual entrará en producción este mismo año. De esta forma, muchos se han preguntado si la serie de Disney+ ha llegado a su fin, o si veremos una nueva temporada. Bueno, un nuevo reporte ha revelado que las aventuras de Din Djarin en la pantalla chica aún no llegan a su fin.

De acuerdo con Deadline, la cuarta temporada de The Mandalorian será toda una realidad, y estará disponible en un futuro aún no determinado. Sin embargo, el medio ha mencionado que Pedro Pascal, quien le ha prestado su voz a este personaje, y usado el traje en solo un par de ocasiones, podría no regresar a la pantalla chica, o incluso ser el enfoque de la película. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Aún no se ha confirmado si [Pedro] Pascal retomará su papel de Mandalorian para la nueva película. Actualmente, también está en desarrollo una cuarta temporada de su exitosa serie”.

Recordemos que la tercera temporada de The Mandalorian se enfocó principalmente en el personaje de Bo-Katan Kryze y el regreso a Mandalore. En lugar de ser el protagonista, Din Djarin tomó un rol de soporte, e incluso el último episodio nos mostró al héroe viviendo junto a Grogu alejado de su propia cultura. De esta forma, se ha llegado a especular que el enfoque de la cuarta temporada esté en los Mandalorian en general, y no tanto en el cazarrecompensas.

Lo que también llama la atención, es que Deadline no está seguro si Pedro Pascal retomará el papel de Din Djarin en The Mandalorian & Grogu, como se le conoce actualmente a esta película. Sin embargo, la imagen que compartió Disney junto al anuncio de esta cinta, parece indicar que sí veremos al actor de Joel en este universo una vez más.

Tomando en cuenta que los planes de Lucasfilms rara vez se han llevado a cabo de la forma que se espera en los últimos años, nada es una garantía en estos momentos, y bien podríamos ver una serie de cambios radicales en los próximos meses. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la película de The Mandalorian aquí. De igual forma, Star Wars: New Jedi Order corre peligro.

Nota del Editor:

Todo parece indicar que las cosas no están bien dentro de Lucasfilms. Reportes han mencionado que la película de The Mandolrian fue algo que salió de la nada para cubrir la posible cancelación de Star Wars: New Jedi Order. Si bien Jon Favreau y Dave Filoni han demostrado ser capaz con la propiedad, al final del día tienen que seguir las indicaciones de los directivos, algo que puede llegar a ser un problema, especialmente para Favreau.

Vía: Deadline