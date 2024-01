Star Wars: New Jedi Order corre peligro

Durante Star Wars Celebration 2023, el público se sorprendió con la revelación de Star Wars: New Jedi Order, una película que se lleva a cabo después de The Rise of Skywalker, y traería de regreso a Daisy Ridley en el papel de Rey. Sin embargo, un nuevo reporte ha señalado que este proyecto se encuentra en una situación bastante complicada.

De acuerdo con World of Reel, sitio que comparte información sobre Star Wars, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilms, no está del todo contenta con el trabajo que Steven Knight, guionista de este proyecto, le entregó. De esta forma, se ha llegado a mencionar que la cinta ha entrado en una pausa indefinida que pone en riesgo a la producción.

El medio ha señalado que Knights entregó una versión inicial del guion, la cual no fue recibida de forma positiva de Kennedy, quien le regresó su trabajo con una enorme lista de anotaciones. De esta forma, el guionista no estuvo contento con la forma en que su visión fue ignorada. Como resultado, Knights estaría considerando abandonar esta producción para enfocarse por completo en la película de Peaky Blinders, serie que ayudó a crear.

Por el momento no hay información oficial por parte de Disney o Lucasfilm sobre el estado actual de este proyecto, pero hay una pista que podría validar este reporte. Hace unos días se reveló The Mandalorian & Grogu, una película que llevará a estos personajes a la pantalla grande. Sin embargo, World of Reel asegura que este anuncio fue prematuro, y que su existencia sirve como una forma de sustituir a Star Wars: New Jedi Order.

Considerando que The Mandalorian & Grogu entrará en producción este año, esta declaración no suena tan imposible de creer. Solo queda esperar a que más información oficial esté disponible. En temas relacionados, Adam Driver habla sobre la posibilidad de regresar a Star Wars. De igual forma, puede conocer más detalles sobre esta nueva película aquí.

Nota del Editor:

En dado caso de que este reporte sea correcto, esto deja en claro que Disney y Lucasfilms no son capaces de encontrar un punto medio con las mentes creativas que contratan. Este es un problema que ha estado presente desde The Force Awakens, y espero que en un futuro ya no sea algo qué defina a esta época de Star Wars.

Vía: World of Reel