Durante Star Wars Celebrations este año, uno de los mayores anuncios fue una nueva película protagonizada por Daisy Ridley, con la cual retomaría el papel de Rey para una cinta que se lleva a cabo 15 años después de los eventos de The Rise of Skywalker, algo que no solo sorprendió a los fans, sino a la misma actriz. De esta forma, Ridley ha revelado que este proyecto no es lo que ella esperaba.

En una plática con Collider, Ridley ha revelado que tiene un conocimiento general de la siguiente película de Star Wars, pero aún no ha tenido la oportunidad de leer el guion. Sin embargo, tomando en cuenta todo lo que sabe de este proyecto hasta el momento, está emocionada, pero sorprendida por esta dirección. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Estoy muy emocionado. La historia es realmente genial. Estoy esperando leer un guión porque, obviamente, no tengo más actualizaciones. No es lo que esperaba, pero estoy muy emocionado”.

Hasta el momento, esta película no tiene un nombre, pero se llevará a cabo 15 años después de los eventos de The Rise of Skywalker, en donde veremos a Rey tratando de reconstruir la orden de los Jedi. Por el momento se desconoce si esta cinta será el comienzo de una nueva trilogía, o si solo es una aventura enfocada en cerrar la historia de este personaje para siempre.

Junto a su emoción por regresar a este universo muy, muy lejano, Ridley también reveló que su participación en la nueva película de Star Wars fue una sorpresa, ya que Disney y Lucasfilms se acercaron a ella para este proyecto poco antes de Star Wars Celebrations en abril de este año. Esto fue lo que comentó:

“Me estaba muriendo de nervios antes de subir al escenario, porque nadie sabía que iba a ir a eso. Nadie sabía que iba a Celebration, bar como [la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy] y había una par de personas. Estaba tan nervioso. Ay dios mío”.

Sharmeen Obaid-Chinoy, quien también dirigió la serie de Ms. Marvel para Disney+, será la encargada de dirigir esta nueva película. Fuera de esta información, no hay más detalles sobre la producción, y considerando que su revelación se llevó a cabo este año, es muy probable que tengamos que esperar un tiempo antes de ver esta visión finalizada en las salas de cine.

Junto a la película de Rey, la siguiente gran producción cinematográfica de Star Wars será dirigida por Dave Filoni, la cual, se especula, le pondría un fin a la narrativa que hemos visto en sus producciones, como The Mandalorian, Book of Boba Fett y Ahsoka. Sin embargo, estos no son los únicos trabajos en desarrollo, ya que James Mangold, Taika Waititi, y más cineastas, están haciendo todo lo posible por ofrecerle una nueva visión al universo de Star Wars.

Recordemos que tras la adquisición de Lucasfilm, Disney comenzó a sacar una película de Star Wars al año. No solo la trilogía de secuelas por fin se hizo una realidad, sino que también nos entregaron spin-offs como Rogue One. Sin embargo, la falta de una clara dirección estropeó las expectativas de los fans, y The Rise of Skywalker no tuvo una recepción positiva por parte del público y la crítica.

Desde entonces, Lucasfilms se ha enfocado en expandir el canon de Star Wars por medio de series para Disney+, las cuales, pese a sus tropiezos, han tenido una recepción positiva. Sin embargo, muchos fans esperan que la siguiente película de este universo logre quitarles el mal sabor de boca que les dejo The Rise of Skywalker.

En temas relacionados, el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic está muerto. De igual forma, Star Wars Outlaws podría retrasarse.

Nota del Editor:

Espero que la siguiente película de Star Wars sea buena. Pese a que la calidad de las películas es cuestionable, nadie puede negar que la actuación de Daisy Ridley fuera mala. Es más, ella y su personaje son algunos de los mejores elementos de esta nueva trilogía, y espero que la siguiente cinta no sea la última vez que veamos a Rey en este universo.

Vía: Collider