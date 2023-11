El remake de Star Wars: Knights of The Old Republic está muerto

Hace algunos años se anunció para el PlayStation 5, uno de los juegos que se esperaban con mayor entusiasmo, un remake de Star Wars: Knights of The Old Republic, mismo del cual no se habló demasiado desde la revelación original, nada más allá de un pequeño teaser. Y el pasar de los meses fue justamente un factor de preocupación para quienes deseaban novedades, lo cual nos lleva justamente a que el proyecto estaría prácticamente muerto.

De esto se tiene una certeza más clara debido a los comentarios de un reportero conocido de la industria, Jeff Grubb, quien durante los programas de podcast ha comentado que nadie está trabajando en el videojuego, es decir, que no se está haciendo nada con el mismo. De hecho, semanas atrás se había mencionado que se había reiniciado el desarrollo por un asunto de que Embracer Group estaba implicada con el grupo de creación, y ellos mismos llevaron a cabo una reestructuración empresarial.

Aquí lo mencionado:

Solo quiero aclararlo, no se está trabajando en este juego en este momento. Solo digo. No se está trabajando en este juego de ninguna manera, en ningún estudio.

Para ser más claros con los problemas de desarrollo, los desarrolladores, Aspyr Media eran los encargados del proyecto antes de que Embracer Group transfiriera el juego a Sabre Interactive en agosto de 2022. Después de esta noticia no se ha sabido más del juego, lo que hace creer a todo mundo que se trata un proyecto muerto. Esto al menos hasta que los grandes publishers digan lo contrario mediante un comunicado o un próximo video teaser con algún avance.

Por ahora, digamos que Star Wars: Knights of The Old Republic se encuentra en una pausa indefinida.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Es triste que por ahora no se esté haciendo nada con el videojuego, pues pienso que era uno de los más esperados en muchos años. Sin embargo, debe haber problemas con las empresas, razón por la cual no va para atrás y tampoco adelante.