Steven Yeun se une al universo de películas de Marvel

En estos momentos, el universo cinematográfico de Marvel está pasando por un momento de crisis, ya que las últimas cintas no han logrado las ventas esperadas, entre las que se han considerado fracasos de taquilla tenemos a Ant-Man and The Wasp: Quantumania y también de forma reciente, The Marvels. Sin embargo, aún tienen fé en que las siguientes cintas pueden funcionar, razón por la cual Disney sigue contactando estrellas para sus próximos lanzamientos de cine.

Entre estas grandes caras de hollywood tenemos a Steven Yeun, a quien se le conoce por haber participado en algunas temporadas de The Walking Dead, y que ya se le había confirmado para participar en el nuevo equipo de anti héroes llamados Thunderbolts. Eso sí, algo que no se había dicho hasta hace poco era el papel que jugaría en la cinta, y parece que esto se ha filtrado en internet, y no precisamente viene de las palabras del propio actor.

El guionista de The Walking Dead, Robert Kirkman, fue invitado en el canal de YouTube del artista David Finch cuando Kirkman trajo a Yeun y Sentry. Aquí se mencionó lo siguiente:

Mi buen amigo Steven Yeun está interpretando a The Sentry en una película. Me llamó, entró por un traje. No creo que esto sea un spoiler, ni nada que ponga a alguien en problemas. No lo sé, tal vez, ya veremos. No me importa, no trabajo para Marvel. Qué me van a hacer? Me llamó y me dijo: ‘Acabo de volver de un disfraz para Sentry. Supongo que sólo hago superhéroes que llevan amarillo y azul.

Robert Kirkman just spilling all the tea 😂 #Sentry pic.twitter.com/IXB0GxKwYb — NerdWithTheTech (@NerdWithTheTech) November 17, 2023

Para quien no conozca a Sentry, es un hombre común que adquirió poderes sobrehumanos al ingerir un suero experimental llamado “Suero del Poder”. Este suero le otorgó habilidades increíbles, incluida la fuerza sobrehumana, velocidad, durabilidad y la capacidad de volar. Además, posee la habilidad de generar y controlar la “Fuerza del Vacío”, una fuerza cósmica que le confiere poderes aún más extraordinarios.

Según lo mencionado hasta ahora, Thunderbolts tendrá su estreno el 25 de julio de 2025.

Vía: Comicbook

Nota del editor: No sé que tan esperada sea la película de Thundebolts, pero poco a poco ya empezamos a conseguir a los integrantes del grupo. Esto en la serie de Hawkeye, Falcon and The Winter Soldier y hasta Secret Invasion, por lo que habrá que esperar al estreno de la película.