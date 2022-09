Se rumorea que Harrison Ford sería el General Ross en Thunderbolts

Oficialmente vamos a tener una película dedicada al grupo de antihéroes llamados los Thunderbolts, cuya alineación de personajes se ha dado a conocer mediante la última D23. Sin embargo, hay alguien a quién aún no se ha confirmado, el General Ross, pues desafortunadamente el actor que vimos en cintas anteriores ya falleció hace un tiempo atrás.

Ahora, un nuevo rumor apunta que Marvel Studios posiblemente consiga a un actor importante para la película. Según el productor Jeff Sneider, el ícono de Star Wars e Indiana Jones, Harrison Ford, sería la mejor opción del estudio para protagonizar esta película. Sin embargo, no se ha comentado alguna aprobación oficial por parte del estudio.

BREAKING via THE HOT MIC podcast: Though Marvel insiders DENY he has been cast in the movie at this time, multiple sources indicate that HARRISON FORD either is or was the studio's top choice to star in THUNDERBOLTS as the General himself. It's unclear if he already passed…

— Jeff Sneider (@TheInSneider) September 29, 2022