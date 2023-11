Se reportan despidos masivos dentro de Embracer Group

En estos últimos meses se han reportado muchos despidos en la industria de los videojuegos, comenzando por los que se reportaron en Naughty Dog, después con Bungie y las salidas injustificadas, así como con Ubisoft y hasta Amazon Games, con una reducción significativa. Y ahora, otra compañía importante se une a esta tendencia, o más bien, estamos hablando de algo parecido a lo que se denomina publisher, pues tiene muchas desarrolladoras bajo su poder.

En el mes de junio Embracer Group anunció una reestructuración de la empresa tras haberse dado un desastre con el lanzamiento de Saints Row, lo que primero incluyó el cierre de algunos estudios importantes como Volition y cuando se puso a la venta Gearbox, los creadores de Borderlands. A esto le han seguido 900 personas despedidas de la compañía, siendo un plan para ahorrar recursos que no son para nada nuevos en el negocio del entretenimiento.

El cofundador y director ejecutivo de Embracer, Lars Wingefors, abordó estos despidos, mismos que afectaron al 5% de su fuerza de trabajadores a nivel mundial, eso durante las palabras de apertura de la presentación de ganancias del segundo trimestre de la empresa el jueves 16 de noviembre del año en curso.

Aquí la mencionado:

Antes de entrar en los detalles comerciales de nuestro segundo trimestre, quiero comenzar esta conferencia dando un agradecimiento personal a los 900 que dejaron Embracer durante el segundo trimestre. Como escucharán hoy, estamos decididos a transformar Embracer en una empresa más ágil y sólida. Dicho esto, me resulta doloroso que tengas que abandonar el grupo, y hemos hecho y estamos haciendo todo lo posible para preservar los empleos sin cambiar lo que necesitamos lograr. Nuestra gente es lo que constituye la estructura misma de Embracer. Para mí personalmente, es crucial que el programa se lleve a cabo con compasión, respeto e integridad.

Vale la pena mencionar, que no se ha dicho si los ex empleados recibieron algún tipo de compensación económica por algunos meses por ese despido por lo repentino del hecho, algo que posiblemente pasó, pues con empresas similares se dio esta situación de pagos después de la salida de la empresa. Y no se descarta que este tipo de cosas sigan pasando en la industria, y el siguiente que se puede perfilar es Konami, pues no están pasando por el mejor momento.

Vía: VGC

Nota del editor: Vaya que la industria está pasando por un proceso importante de bajas, y sinceramente, la que más ha sorprendido es la noticia de Bungie, con personas que literal estuvieron décadas en el estudio y se fueron de ahí no por decisión propia.