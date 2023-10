Un desarrollador contratado para trabajar en el próximo juego multijugador de The Last of Us ha dejado Naughty Dog después de menos de un año. Tras la noticia de que el modo multijugador de The Last of Us está supuestamente “en pausa” debido a despidos en Naughty Dog, uno de sus principales desarrolladores ha abandonado el proyecto.

Como señaló Naughty Dog Info en Twitter, Anders Howard, quien trabajaba como Diseñador Principal de Monetización en el estudio de PlayStation, ha actualizado su perfil de LinkedIn añadiendo que su tiempo en Naughty Dog terminó en septiembre de 2023, apenas 11 meses después de comenzar en la compañía.

Para ser justos, esto es casi un año completo después de que comenzara en Naughty Dog en noviembre de 2022, por lo que Howard puede haber terminado simplemente su trabajo en el estudio y haber seguido adelante. Sin embargo, con lo que hemos escuchado sobre las dificultades de desarrollo que ha enfrentado el multijugador de The Last of Us, parece poco probable que cualquier trabajo en el juego, y mucho menos el trabajo tan trascendental como la monetización, haya concluido en menos de un año.

Antes de trabajar en Naughty Dog, Howard estuvo en Ubisoft y Epic, donde trabajó en el sistema de pase de batalla de Fortnite. La historia laboral previa de este desarrollador tiene mucho sentido, ya que se sospechaba que el juego multijugador de The Last of Us podría ser gratuito el año pasado.

Otros informes han revelado que el juego supuestamente tiene un enfoque muy orientado al servicio en vivo, aunque dado que el juego fue retrasado a principios de este año, existe la posibilidad de que parte de esta información haya cambiado durante el desarrollo.

Aunque no es una confirmación de algo específico, al revisar la cuenta de Twitter de Howard se puede ver que el desarrollador se encuentra en “diversión-desempleo” a partir del 27 de septiembre, lo cual coincide con las fechas mencionadas en LinkedIn.

Vía: Games Radar

Nota del editor: De verdad espero que mejor cancelen ese multijugador, al cual no le veo ningún caso. Con lo que nos ha entregado en el pasado Naughty Dog, es claro que estos modos no son su fuerte, sin mencionar que las campañas y las historias que entregan son magistrales y más que suficientes.