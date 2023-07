Co-presidente de Naughty Dog deja la compañía para jubilarse

El co-presidente de Naughty Dog, Evan Wells, se jubilará a finales de año, dejando a Neil Druckmann al mando completo de uno de los estudios más conocidos de PlayStation. En un mensaje publicado en el sitio oficial de Naughty Dog, Wells habló sobre sus 30 años de carrera en la industria de los videojuegos y elogió a Druckmann, diciendo que está “increíblemente seguro” de que deja el estudio en “las mejores manos”. “Esto es algo de lo que he estado discutiendo con el equipo de liderazgo de Naughty Dog durante más de un año, y con Neil incluso más tiempo que eso”, escribió Wells.

“La decisión trae consigo emociones abrumadoras y contradictorias, pero he llegado a darme cuenta de que estoy satisfecho con mi tiempo en el estudio y todo lo que hemos logrado juntos en los últimos 25 años. No podría tener más confianza en la capacidad de Neil para seguir dirigiendo el estudio. Es el momento adecuado para que yo brinde la oportunidad a él y a los demás miembros del equipo de liderazgo del estudio de guiar al estudio hacia un futuro exitoso”.

Druckmann elogió a Evan en un tuit, calificando su legado como “inigualable”.

“Triste de ver a mi jefe, mentor, socio y amigo irse… ¡pero feliz de que disfrutes de una merecida jubilación! ¡Evan, tu legado inigualable siempre será parte de Naughty Dog!” escribió Druckmann.

Evan Wells ha estado en Naughty Dog desde 1998, con créditos que incluyen Crash Team Racing y Jak and Daxter. Wells se convirtió en co-presidente de Naughty Dog tras la salida de los fundadores Jason Rubin y Andy Gavin en 2004. Druckmann fue ascendido a co-presidente junto a Wells en 2020.

Wells se va en medio de un año desafiante para Naughty Dog. Si bien The Last of Us ha tenido un gran éxito en la televisión, la versión multijugador ha enfrentado contratiempos y retrasos. El port para PC, que se lanzó en marzo, también ha recibido críticas mixtas.

Sin embargo, Naughty Dog sigue siendo una de las joyas de la corona de PlayStation mientras Wells se prepara para partir.

“No tengo dudas de que Naughty Dog alcanzará nuevas alturas y continuará elevando el estándar del arte”, escribió Wells.

Vía: IGN

Nota del autor: No puedo creer cómo he visto transformarse esta compañía que está por cumplir 40 años. Sinceramente yo los conocí con Crash Bandicoot, es difícil creer que ese estudio terminaría haciendo algo como The Last of Us. Ojalá sigan creciendo y evolucionando como lo han estado haciendo durante toda su historia.