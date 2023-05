Naughty Dog habla del spinoff multijugador de The Last of Us

El spin-off multijugador de The Last of Us ha recibido una actualización de Naughty Dog después de que el juego estuviera ausente en el PlayStation Showcase. Naughty Dog es uno de los estudios más queridos, pero han disminuido su producción en los últimos años a medida que se eleva el estándar de calidad con cada entrega.

Mientras muchos esperan ansiosos The Last of Us 3, vamos a tener al menos otro juego antes que eso. Naughty Dog ha estado trabajando en un spin-off multijugador de The Last of Us desde al menos 2020, después de que se eliminara un modo multijugador de The Last of Us Part II y se convirtiera en su propio juego.

Las actualizaciones sobre el proyecto han sido escasas, pero se esperaba escuchar algo al respecto este año. Aunque todavía hay tiempo para que eso suceda, muchos se sorprendieron de que no apareciera en el PlayStation Showcase. Naughty Dog ha roto su silencio sobre este asunto para abordar su ausencia. Naughty Dog señaló que, a medida que el desarrollo ha continuado, se han dado cuenta de que el equipo necesita más tiempo antes de estar listo para mostrar y lanzar el juego. Esto sugiere que había un plan para revelar el juego en el PlayStation Showcase, pero han optado por dedicar más tiempo a trabajar en él. No está claro si esto significa que tendremos que esperar unos meses o mucho más tiempo para poder verlo.

Es probable que The Last of Us Day sea el próximo evento en el que esperarlo, que tendrá lugar en septiembre. Si realmente aparecerá allí aún está por verse, pero dado el comunicado, es poco probable que aparezca en otros eventos de verano. De cualquier manera, es bueno saber que Naughty Dog está enfocado en ofrecer una experiencia pulida y esperamos que no tengamos que esperar mucho más para jugarlo nosotros mismos.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Nunca sentí que The Last of Us necesitara un multiplayer, pero es bueno saber que lo están haciendo a parte para entregarnos dos experiencias pulidas de este universo.