THQ se ofrece para lanzar versión física de Alan Wake 2

THQ Nordic brindó un gran voto de confianza a las ediciones físicas de juegos al ofrecer públicamente publicar una versión física de Alan Wake 2. Esta propuesta poco convencional surgió poco después de que Alan Wake 2 recibiera un nuevo tráiler de jugabilidad en la presentación de PlayStation Showcase de esta semana.

Si bien el evento del 24 de mayo de Sony recibió una respuesta mixta de los fanáticos, Alan Wake 2 fue uno de los puntos destacados de terceros del espectáculo. Esto se debe en gran parte a que su tráiler no solo mostraba mucha jugabilidad, sino que también terminaba con una fecha de lanzamiento oficial, entregando así dos elementos que la transmisión tenía de manera bastante limitada. Las preventas del juego se pusieron en marcha poco después, junto con una nueva página de preguntas frecuentes que restó algo de emoción al revelar que Remedy Entertainment tomó la controvertida decisión de lanzar Alan Wake 2 solode forma digital.

Posteriormente, THQ Nordic recurrió a las redes sociales para plantear que todavía hay “muchas” personas que prefieren que sus compras de juegos sean tangibles, agregando que les encantaría lanzar una versión física de Alan Wake 2. Considerando que el editor austriaco ya se encargó del lanzamiento físico de Alan Wake para PC, no se opone a la idea de cerrar el círculo completo, escribió un representante de la compañía en Twitter.

Dado que los acuerdos de publicación AAA no suelen iniciarse mediante tweets, es probable que la propuesta de THQ Nordic sea simplemente un caso de una compañía aprovechando una oportunidad para obtener buena publicidad. Esto no significa que la oferta no fuera sincera, solo que el editor probablemente habría utilizado canales diferentes para presentar esta idea a Remedy Entertainment si realmente creyera que existe la posibilidad de manejar el lanzamiento físico de Alan Wake 2. Y aunque los fanáticos no deberían mantener la esperanza de que este acuerdo se materialice, cosas más extrañas han sucedido en el género, como se destacó recientemente con el lanzamiento físico del oscuro juego de supervivencia indie Signalis.

Remedy Entertainment dijo que la decisión de hacer de Alan Wake 2 un lanzamiento solo digital se basó en “muchas razones”, de las cuales mencionó tres, siendo la primera de ellas la disminución sustancial de las ventas físicas de juegos en todo el mundo. El estudio con sede en Espoo, Finlandia, también dijo que prescindir de un lanzamiento en disco ayudó a reducir sus costos generales, y parte de esos ahorros finalmente se trasladaron a los consumidores. Para contextualizar, la edición para consolas de Alan Wake 2 se venderá a $59.99 dólares, mientras que la versión para PC será $10 dólares más barata. En una era en la que los juegos de $70 dólares son una vista común en las estanterías de las tiendas, estas son cifras bastante razonables para un juego AAA.

Remedy también sugirió que consideró un compromiso entre los dos formatos en forma de una copia en caja de Alan Wake 2 que requeriría una descarga adicional para jugar. Sin embargo, decidió no utilizar este modelo de distribución después de concluir que tal movimiento brindaría una experiencia subóptima para el consumidor, según la página de preguntas frecuentes oficial del juego. Alan Wake 2 se lanzará el 17 de octubre para PC, PS5 y Xbox Series X/S.

Vía: Game Rant

Nota del editor: ¡Pues yo digo que le entren! Si THQ se quiere aventar la distribución y todo el relajito, que le pase su lana a Remedy y ya.