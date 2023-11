Llega un nuevo Forza para plataformas móviles

Hace poco se ha lanzado un juego llamado Forza Customs, y sí, como muchos pensarán, es una entrega de esta franquicia de Microsoft que ha tenido lanzamientos constantes en los últimos años, ya sea en la parte de simulador como Motorsport o las carreras más libres con el spinoff de Horizon. Y aunque se pueda pensar que la nueva entrega será similar, desgraciadamente para los fans no tiene nada que ver con manejar un auto y completar circuitos.

El videojuego de celular posee una mecánica de juego en la que los jugadores pasan por minijuegos y acertijos al estilo Candy Crush para desbloquear nuevas piezas, que luego usan para construir y fotografiar el auto de carreras que consideren el mejor de todos. Pero claro, el gameplay se queda ahí, pues esos autos se quedan de colección para pasar a un nivel superior de dificultad y que así se puedan reparar naves mucho más ambiciosas de lo que el usuario puede imaginar.

Aquí su avance de lanzamiento:

Esta es la sinopsis que Microsoft le ha puesto al juego:

Forza Customs es un juego de rompecabezas móvil con temática de automóviles desarrollado por Hutch Games Ltd. Los jugadores resolverán acertijos para ayudar a diseñar, personalizar y ajustar un automóvil específicamente a sus gustos. Restaura autos icónicos, desde la pintura hasta las partes de la carrocería, para crear el auto definitivo.

Al juego lo podemos considerar como un paso más hacia el siguiente camino que quiere tomar Xbox, uno que conllevan los juegos de móviles, y es que no olvidemos que querían comprar a Activision Blizzard por KING, los desarrolladores de aplicaciones millonarias. Entonces, no sería sorpresa que en los siguientes meses veamos títulos de celular pero ahora de Halo o hasta Gears of War en free to play.

Forza Customs ya está disponible en iOS y Android.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Es un poco decepcionante que sea un juego estilo de Candy Crush, pero me imagino que tendrá su público al final de cuentas. Ya veremos si dura con el pasar de los meses, o si termina fracasando y cierran los servidores próximamente.