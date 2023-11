Scarlett Johansson habla sobre su posible regreso al MCU

En estos últimos días se ha dado un rumor latente en relación al Universo Cinematográfico de Marvel, dado que se habla del posible regreso de los Vengadores originales, incluyendo a Robert Downey Jr. como Iron Man, Chris Evans como el Capitán América y también a Scarlett Johansson en un retorno con Black Widow. Y justamente hace poco tiempo, la popular actriz se ha pronunciado respecto a estos rumores que la podrían tener en una nueva película del estudio.

En días pasados, Scarlett ha visitado un programa bastante conocido de nombre TODAY, lugar en el que ha hablado de su carrera actoral, mencionando la trayectoria por la cual pasó de cero al estrellato y también detalles para alcanzar las metas deseadas. Dentro de la entrevista se le ha preguntado sobre su posible regreso al MCU, dando una respuesta un tanto esperanzadora, pero que también indica que de momento Disney no se ha acercado con ella para tener su regreso a la saga.

Aquí lo mencionado:

¿Como si fuese un hueco ? Siento que aquello fue el final, ¿verdad? ¿Se puede volver? ¿Podría ser una versión vampírica del personaje? Porque estoy dispuesta a eso. O una versión zombie, tal vez. Realmente haces las preguntas más difíciles. Me siento como si tuviera que decírtelo, pero en realidad no tengo por qué hacerlo. No tengo por qué. Pero tengo muchas ganas de hacerlo. Sería un milagro. Un verdadero milagro de Marvel. Sería una maravilla, pero ¿quién sabe? No lo sé.

Este tipo de regresos posibles se debe a que el universo de estas películas se acaba de unir a la parte de los multiversos, teniendo la posibilidad de agregar versiones alternativas de los personajes en películas próximas como Kang Dinasty y Secret Wars. Y es que en esta ocasión no bastará con solo derrotar a un villano físico, sino se tratarán de muchas variantes del mismo como hemos visto en la escena final de Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Vía: TODAY

Nota del editor: Por ahora todo esto solo se queda en rumores, por lo que habrá que esperar un poco más para saber el veredicto de Disney. Pero eso sería básicamente hasta la llegada de las películas de Vengadores, las cuales se lanzan hasta el 2026 y después 2027.