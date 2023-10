Star Wars Outlaws podría retrasar su fecha de salida

Estamos en una época en la que Ubisoft no ha tenido una racha ganadora, dado que desde el lanzamiento de Mario + Rabbids: Sparks of Hope no han logrado tener las ventas que les gustaría, algo que se ha intentado arreglar con juegos como Assassin’s Creed Mirage. Y ahora, se menciona que un juego bastante grande en cuanto a producción ha sufrido un retraso para una fecha que hasta este momento es indefinida.

Concretamente, mencionan que será un título planeado para llegar en el mes de marzo, y por eso mismo la gente ya ha empezado a pensar lo peor, pues Star Wars Outlaws estaba planeado para llegar el dichas fechas. Eso sí, la empresa de Francia no ha comentado cuál es el juego que sufrirá de este cambio, pero es posible que en esta o la siguiente semana se de el comunicado oficial a los jugadores.

Aquí parte de lo mencionado en su informe financiero:

El rendimiento superior en el segundo trimestre y el actual impulso positivo de las marcas de Ubisoft generan confianza para el resto del año. Por lo tanto, la empresa puede confirmar su previsión anunciada de un fuerte crecimiento de los ingresos brutos y unos ingresos operativos no IFRS de aproximadamente 400 millones de euros, sin lanzar el otro gran juego que inicialmente tenía previsto lanzar durante el último trimestre del actual año fiscal. La compañía ha decidido lanzar este otro gran juego en el año fiscal 2024-25, para maximizar su creación de valor.

Con esto en mente, podríamos esperar que el juego se vaya hasta algún punto del 2024, pero ya no antes del mes de abril, por lo que incluso puede llegar a lanzarse en algún punto del verano, y podría ser la ventana perfecta debido a que no hay nada previsto para dichos meses. De hecho, puede ser una idea inteligente que llegue en marzo, después de todo está confirmado el juego nuevo de Peach para dicho mes.

Vía: VGC

Nota del editor: La verdad es un plan inteligente alejarse de los juegos AAA de Nintendo, pues las ventas se van a concentrar ahí. Además, se espera que este juego cumpla con la calidad deseada por parte de los seguidores de la franquicia tal cual.