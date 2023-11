Protagonista de Scream VII es despedida

Tal parece que Scream es incapaz de mantener a sus protagonistas. No solo Neve Campbell no tuvo algún tipo de participación en Scream VI, sino que un nuevo reporte ha revelado que Melissa Barrera ya no aparecerá en Scream VII, esto después de compartir una serie de comentarios sobre el conflicto entre Israel.

De acuerdo con Variety, Spyglass Media Group despidió a Barrera después de compartir un comunicado en su cuenta de Instagram, donde mencionó que la cobertura por parte de los medios sobre el conflicto en Israel es unilateral. Aquí se menciona que esta decisión fue tomada, ya que la declaración incita a los mensajes de odio. Esto fue lo que comentó Spyglass Media al respecto:

“La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio”.

Por su parte, Barrera respondió al mencionar que:

“Al final del día, prefiero que me excluyan por a quién incluyo, a que me incluyan por a quién excluyo”.

De igual forma, Christopher Landon, director de esta cinta, compartió un tweet, el cual ha sido eliminado, hablando sobre este tema:

“Todo apesta. Dejen de gritar. Esta no fue mi decisión”.

Recordemos que Scream VI llegó a principios de este año, y nos presentó a Barrera, junto a Jena Ortega, como las nuevas protagonistas de la serie, esto después de conflictos salariales con Campbell, quien exigió más dinero por retomar este su icónico papel. Hasta el momento, sabemos que Screen VII será dirigida por Landon, y considerando la salida de Barrera, es muy probable que parte del guion sea reescrito para eliminar a su personaje.

Para aquellos que no lo recuerden, Scream es una popular serie de películas de terror creada por Kevin Williamson y dirigida por Wes Craven, famoso director que también nos entregó Pesadilla en Calle del Infierno. La primera película se estrenó en 1996, y revitalizó el género de terror al combinar elementos tradicionales con autoconciencia y humor, algo similar a lo que vimos con Wes Craven’s New Nightmare un par de años antes.

La franquicia Scream es conocida por sus metacomentarios sobre los tropos de las películas de terror, incluidas las “reglas” para sobrevivir a una de estas experiencias. La trama suele girar en torno a un asesino enmascarado conocido como Ghostface que aterroriza a la ciudad ficticia de Woodsboro. Los personajes suelen ser conscientes de las convenciones de las películas de terror y juegan con las expectativas del público.

Solo nos queda esperar al próximo año, por lo menos, para ver cuál será la ruta que Scream VII tome con la serie. En temas relacionados, Supermassive Games estaría trabajando en un juego de Scream.

Nota del Editor:

Despedir a un actor por señalar lo que está sucediendo en el mundo, es algo que debería quedarse en el pasado. Barrera tiene el derecho de opinar, y si su visión del mundo no va acorde con el consenso general, esto no justifica su despido, a menos que su mensaje sea de odio o contraproducente, lo cual no fue en este caso.

Vía: Variety