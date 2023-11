Super Mario RPG tiene un grave bug

El remake de Super Mario RPG no lleva ni una semana en el mercado, pero ya se ha descubierto un terrible bug que podría estropear tu experiencia. Para la fortuna de los fans, Nintendo ya está al tanto de esto, y ha revelado que un parche que solucione este problema llegará el próximo mes.

Aunque por el momento no hay información específica, Nintendo ha revelado que el siguiente parche para el remake de Super Mario RPG estará disponible en algún punto de diciembre de este año. Para aquellos que han tenido la fortuna de no encontrarse con este bug, en algunos casos, después de que se activa el evento Paratroopa en Monstro Town, los Paratroopas no aparecerán cuando vayas a Land’s End, lo que hará que no puedas progresar en el juego.

Para solucionar esto, al menos por el momento, debes ir al Mushroom Kingdom y luego regresar a Land’s End nuevamente. Hacerlo debería hacer que los Paratroopas aparezcan como se esperaba. No es necesario que entres al castillo. El error debería solucionarse si ingresas a la ciudad alrededor del castillo.

Aun con este error en mente, Super Mario RPG es un fantástico remake que luce impecable y, más allá de este tema, está libre de algún error que perjudique la experiencia de los jugadores. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este título aquí. De igual forma, se han revelado los detalles técnicos de esta entrega.

Nota del Editor:

Ningún juego está libre de errores. Afortunadamente, en este caso estamos hablando de un inconveniente que, si bien puede arruinar la experiencia de más de uno, no es algo que destruya por completo la aventura para más de uno. Esperemos que esto sea solucionado lo más pronto posible.

Vía: Nintendo Everything