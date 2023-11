Estamos a un día para que se ponga a la venta la última gran joya lanzada por Nintendo en el año, hablamos de Super Mario RPG, título que nos trae de regreso al clásico de Super Nintendo pero con gráficos mejorados y algunos detalles cambiados en cuanto a la jugabilidad. Y antes de que la gente finalmente tenga una copia en sus manos, se han dado a conocer los detalles técnicos del mismo, es decir, los temas de cuadros por segundo y resoluciones de pantalla.

Mediante un video que ha realizado Digital Foundry, se ha percibido que en cuanto a los cuadros por segundo, el título corre a 60, los cuales se mantienen relativamente estables, pero que en ciertos momentos llega a bajar y eso es algo bastante notorio por lo que se ve en dicho material. Por otro lado, la resolución no ha fallado, dado que en el modo portátil se llega hasta los 720p y conectado al dock son 1080p, y no es resolución dinámica ni nada similar.

Aquí puedes echarle un vistazo:

En las últimas entregas de Nintendo Switch este estándar de calidad ya se puede considerar como usual, dado que ciertos juegos se mantienen a los 60 cuadros y con resolución máxima en los 1080p. Sin embargo, hay algunos otros que deben bajar por su naturaleza de exigencias, es decir, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom llega a correr a 30 cuadros por segundo, los cuales se caen en algún momento por todos los elementos que aparecen en pantalla y la carga del mundo abierto.

Esta es la sinopsis del juego en la parte clásica:

Super Mario RPG es el primer juego de rol de la franquicia de Mario, basado en los principales elementos de las franquicias de juegos de rol de Square , como Final Fantasy. La forma principal de luchar contra los enemigos es el combate por turnos con un grupo de hasta tres personajes.

Super Mario RPG se lanza el 17 de noviembre en exclusiva para el Switch.

Nota del editor: Sin duda se ve bastante bien, por lo que muchos ya estarán ansiosos por probar esta joya, ya sea si en si momento lo acabaron en el SNES o si es el primer acercamiento. Será cuestión de esperar unas horas más para darle su respectivo vistazo.