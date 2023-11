El PlayStation 5 supera al PS4 en ventas

El PlayStation 5 tuvo un inicio complicado. Al salir al mercado durante la pandemia, no solo vimos una serie de problemas relacionados con la distribución de unidades, sino que también se enfrentó a una escasez de semiconductores, lo cual también afectó la producción de esta consola. Sin embargo, con el paso del tiempo, Sony ha hecho todo lo posible para remediar sus previos errores, y esto ha tenido resultados positivos, ya que el PS5 se encuentra por arriba del PS4 en ventas, al menos cuando comparamos los tiempos de ambas plataformas.

De acuerdo con Mat Piscatella, analista de Circana, actualmente el PlayStation 5 supera por un 9% a las ventas que el PlayStation 4 tenía a tres años de su lanzamiento en Estados Unidos. Considerando que los problemas de producción y abastecimiento son cosa del pasado, y que nuevos modelos del PS5 están en camino, como la versión Slim, esta brecha solamente crecerá y crecerá.

LTD units PS5 +9% PS4, XBS -11% XBO — Mat Piscatella (@MatPiscatella) November 15, 2023

Por su parte, el Xbox Series X|S no se encuentra en una posición tan positiva. Piscatella ha mencionado que la nueva consola de Microsoft está un 11% por debajo de lo registrado por el Xbox One a tres años de su lanzamiento en Estados Unidos. Si bien muchos han señalado esto como algo completamente negativo, tomando en cuenta de que la compañía de Redmond considera a su previa plataforma como un fracaso, esto no es el fin del mundo. En comparación, a tres años de su lanzamiento, el Xbox One ya había vendido más unidades que el Xbox 360.

De esta forma, queda claro que simplemente los estándares de ventas han cambiado con el paso del tiempo. Al igual que el PS5 Slim, Microsoft ha lanzado una nueva versión del Xbox Series S, el cuenta con un 1 TB de memoria. Junto a esto, no se descarta que eventualmente el Xbox Series X|S supere a su antecesor en ventas, solo nos queda esperar y ver qué sucederá con estas dos consolas.

A tres años de su lanzamiento, ambas compañías están haciendo todo lo posible por dejar en el pasado el complicado inicio generacional. En el caso de Sony, la oferta de juegos exclusivos para el PS5 va creciendo poco a poco. Por si fuera poco, los aditamentos y los nuevos modelos de la consola han comenzado a tener una buena presencia en el mercado. No solo el PlayStation 5 Slim es un modelo que seguramente atraerá a muchos nuevos usuarios, sino que el PlayStation Portal es un aditamento creado específicamente para aquellos que ya poseen un PS5.

En el caso de Xbox, la compañía ha dejado en claro que su objetivo es llevar sus juegos a la mayor cantidad de personas posibles por medio de Game Pass, servicio que constantemente se expande con nuevas ofertas a la disponibilidad del jugador.Por si fuera poco, Microsoft ha comprado múltiples estudios que los están ayudando en esta tarea, como lo son ZeniMax Media y Activision Blizzard King. En el caso de Bethesda, muchos juegos de la compañía ya están al alcance de los usuarios de Xbox Game Pass, tanto en consolas como en PC, y lo mismo sucederá con Activision en un futuro.

Considerando que el ciclo de vida de una consola es de, por lo menos, siete u ocho años, aún queda tiempo para ver al PlayStation 5 y Xbox Series X|S superar a sus antecesores, algo que ya están haciendo, solo que a un ritmo diferente del esperado. En temas relacionados, Sony no espera ganar dinero con el PlayStation Portal. De igual forma, el PlayStation Portal ya se agotó.

Nota del Editor:

Las ventas del PlayStation 5 van por un muy buen camino, no hay duda de eso. Es impresionante que, aún con algunos de los problemas de distribución y producción, esta consola esté en camino de ser una de las más exitosas en la historia. Solo nos queda por ver si este ritmo se puede mantener o no.

Vía: Mat Piscatella