El PlayStation Portal está agotado en el mundo

El día de ayer, 15 de noviembre, por fin estuvo a la venta el PlayStation Portal en diferentes mercados a lo largo del mundo. Sin embargo, hoy, 16 de noviembre, ya no está a la venta este producto, al menos no de una forma oficial, ya que las unidades disponibles se han agotado.

Desde hace unas horas, múltiples fans de la marca han reportado que en sitios como PS Direct, en donde se pueden comprar productos oficiales de la compañía, ya no está a la venta el PlayStation Portal. En su lugar, aparece un mensaje donde se señala que en diciembre podrían estar disponibles más unidades de este dispositivo.

“Vuelva a consultar a principios de diciembre para obtener más detalles sobre la disponibilidad de existencias”.

Si bien en sitio oficial de PlayStation, así como en tiendas como Best Buy y Amazon ya no es posible adquirir un PlayStation Portal de manera oficial, esto no quiere decir que ya no puedas conseguir uno, aunque esto te costará más dinero. En sitios como eBay, actualmente puedes comprar un PlayStation Portal por $300 dólares, $100 dólares más caro del precio sugerido por la compañía.

Eso no es todo, ya que en Amazon, algunas personas ya están vendiendo el PlayStation Portal como un producto usado entre los $400 y $500 dólares. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que los fans de Sony no están contentos con la falta de unidades disponibles a nivel global, algo que los revendedores han usado para ganar dinero.

Recordemos que esta no es la primera vez que algo así sucede. Desde el lanzamiento del PlayStation 5, Sony se ha enfrentado a problemas de abastecimiento, algo que ha provocado un aumento en el número de revendedores capaces de conseguir lotes de estas consolas con el objetivo de venderlas a un precio mayor al oficial.

Si bien Sony ha aumentado la producción del PlayStation 5 y ha creado algunas medidas en contra de los revendedores, parece que este ciclo se volverá a repetir con el PlayStation Portal. Sin embargo, esto también nos hace preguntarnos cuántas unidades puso a la venta la compañía, y cuántas esperaba vender. De esta forma, queda claro que las expectativas iniciales del dispositivo bien podrían haber sobrepasado lo que se esperaba.

Por el momento no sabemos cuándo es que el PlayStation Portal estará a la venta en nuestra región. En temas relacionados, Sony no espera generar ganancias con este dispositivo. De igual forma, este accesorio ya es un éxito en ventas.

Nota del Editor:

Es una genuina sorpresa que el PlayStation Portal ya no esté disponible. Si bien esto puede verse como un éxito para el dispositivo, también es importante saber cuántas de estas unidades estuvieron al alcance de los usuarios. Si el número es pequeño, entonces ¿es una victoria?

Vía: PlayStation LifeStyle