Netflix recibe una de las mejores películas de acción

El catálogo de Netflix es uno de los más llamativos a día de hoy, dado que se nutre de forma constante con películas que se ganan a la gente debido a su calidad, lo cual hace que se coloquen en el top de recomendados por la plataforma de streaming que sigue en bastante apogeo. Y recientemente, se ha unido al catálogo una de las películas de acción más queridas de los últimos años, y sí, es de cierta franquicia que sigue bastante viva y establecida en Hollywood.

Esta es ni más ni menos que Rápidos y Furiosos 9, penúltima entrega de la saga en la que se celebran 20 años de el camino iniciado con la cinta originada en 2001, y que claramente ha sido respaldada por grandes actores como lo pueden ser Vin Diesel y hasta de The Rock. En esta ocasión las cosas para los héroes no son nada sencillas, pues deberán explorar el espacio para cumplir las misiones más disparatadas que se puedan imaginar, y que claramente no existen en la vida real.

Esta es la sinopsis de la película:

Dom Toretto lleva una vida tranquila, pero sabe que el peligro siempre acecha. Esta vez, Dom y el equipo se reúnen para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y hábiles al volante a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jako.

Rápidos y Furiosos X, la película más nueva de la franquicia, y que reúne a personajes legendarios que se pensaron nunca volverían a aparecer en la saga. Por su parte, esos no son todos los estrenos que llegan a la plataformas, pues el 17 y 18 de noviembre respectivamente, llegarán el anime de Scott Pilgrim y también el remake de Dragon Quest: The Adventure of Dai.

Con todo esto podemos decir que habrá bastantes programas y películas que a la gente mantendrán cautivados.

Nota del editor: Definitivamente estas películas de acción siempre van a ser de la preferencia de la gente, esto a pesar de que metan elementos altamente exagerados. Sin embargo, para sirve el cine, para entrar a mundos que están alejados de la vida real.