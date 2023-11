Coyote vs Acme podría revivir gracias a Netflix

Coyote vs Acme ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Originalmente, esta cinta estaba programada para llegar a todas las salas de cine el próximo año. Sin embargo, hace un par de días se dio a conocer que Warner Bros. Discovery había descartado esta idea por completo, y en su lugar tenían pensado cancelar el proyecto, incluso ya estaba casi listo, para así usarla como una deducción de impuestos. Bueno, la historia sigue en desarrollo, y un nuevo rumor señala que Coyote vs Acme tendría una segunda oportunidad.

Recientemente, The Wrap compartió un reportaje en donde han señalado que Warner Bros. Discovery estaría dispuesto a vender los derechos de distribución de Coyote vs Acme, con compañías como Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+ interesados en llevar esta cinta a sus correspondientes plataformas de streaming. Claro, esto también significaría que los planes para un estreno en cines quedarían en el pasado.

Sin embargo, por el momento no hay información oficial por parte de Warner Bros. Discovery, o algunas de las compañías de streaming interesadas. Recordemos que Coyote vs Acme fue anunciada como una combinación de live action y animación, similar a Space Jam, en donde el Coyote demanda a ACME por todas las fallas que han presentado sus productos. Bajo este concepto absurdo, pero interesante, Will Forte sería el abogado del Coyote, mientras que John Cena sería el representante legal de ACME.

Todo iba bien en la producción, hasta que Warner Bros. Discovery anunció que el proyecto sería cancelado y, en su lugar, la cinta sería usada como una dedicación de $30 millones de dólares en impuesto, práctica que la compañía ya ha empleado en el pasado. Recordemos que una secuela de SCOOB! fue cancelados incluso antes de iniciar producción, mientras que la película live action de Batgirl se encontraba en el proceso de post-producción cuando la compañía decidió ponerle un fin definitivo.

Afortunadamente, Coyote vs Acme parece que tendrá un final feliz, pero ¿vale la pena? Bueno, Brian Duffield, director de Spontaneous y No One Will Save You, así como productor de Cocaine Bear, tuvo la oportunidad de ver una versión de esta cinta, y se mostró contento con el producto final. Sin embargo, nada descarta la posibilidad de que esta versión sea modificada y diferente a la que puede llegar al público.

Si bien la segunda película de Space Jam fue un desastre total, no dudo de que Coyote vs Acme pudo ser algo especial. En dado caso de que la cinta logre revivir gracias a otra compañía, sería interesante ver si los esfuerzos valieron la pena, o si hubiera sido mejor que se mantuviera cancelada.

