Con la segunda temporada de LOKI en el pasado, los fans del MCU que tengan Disney+ no tendrán que esperar mucho para ver la siguiente gran serie de este universo en la pantalla chica. Justamente como muchos ya esperaban, el día de hoy se ha revelado el primer tráiler de la segunda temporada de What If?…

What If?…, para aquellos que no lo recuerdan, es una antología animada que explora el multiverso del MCU. Aquí se nos presentan a personajes que ya conocemos, bajos contextos completamente diferentes y con historias únicas que serían imposibles de ver en la pantalla grande. De esta forma, la segunda temporada de esta serie nos muestra mucho más de este concepto.

Como lo pudieron ver, la segunda temporada de What If?… expande sustancialmente el concepto del multiverso. Entre los episodios que podemos esperar se encuentra la alianza de Tony y Gamora y Sakar, algo que originalmente iba estar en la primera temporada. De igual forma, vemos una continuación de Captain Carter, Odin contra Wenwu, el villano de Shang-Chi, el regreso de Doctor Strange Suprime, y más.

La segunda temporada de What If?… llegará a Disney+ el próximo 22 de diciembre, y lo interesante en esta ocasión, es que veremos un nuevo episodio por día. Así es, no tendremos que esperar una semana completa. Esto quiere decir que en tan solo nueve días, es decir, el 30 de diciembre, esta temporada llegará a su fin, ya que solo veremos nueve episodios.

El concepto del multiverso se ha explorado fuertemente desde el inicio de la cuarta fase del MCU, con películas como Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange and the Multiverse of Madness y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, presentado algún concepto o personaje importante para esta historia. Por su parte, series como LOKI también han hecho un gran trabajo al representar este concepto.

Sin embargo, no todo ha ido bien para el MCU en los últimos años. Gracias a producciones bastante complicadas, los efectos visuales en múltiples películas y series han dejado mucho que desear. Junto a esto, las historias que se nos han mostrado han sido mixtas. Algunas, como Black Panther: Wakanda Forever y Guardians of the Galaxy Vol. 3 han sido muy bien recibidas, pero otras, como The Marvels, han dejado a los fans decepcionados.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el MCU en estos momentos es una clara dirección. Si bien el Multiverso y el peligro que representa Kang es un factor muy importante, algunas producciones dejan esto de lado para mostrarnos historias totalmente diferentes. Series como Hawkeye y Secret Invasion han tenido un enfoque más callejero. Por su parte, The Marvels, Ms. Marvel y parte de Multiverse of Madness se han centrado en introducir a los Mutantes de los X-Men.

Junto a esto, los problemas personales y las alegaciones en contra de Jonathan Majors han ocasionado que múltiples productores de Marvel opten por dejar a este personaje de lado. Sin embargo, al encargarse de Kang, uno de los mayores personajes para esta historia de multiverso, es muy difícil encontrar una forma efectiva de sustituirlo con Doctor Doom, como rumores han señalado

Sin importar cuál sea la dirección del MCU, no cabe duda de que aún hay interés por estas historias, incluso si el número de personas emocionadas ha disminuido en los últimos años. En temas relacionados, ya está aquí el primer tráiler de Madame Web. De igual forma, los Avengers originales podrían regresar al MCU.

La segunda temporada de What If?… luce muy interesante. Si bien el concepto inicial ya no es algo nuevo, esto le permite a la serie alocarse con sus historia, y en lugar de solo presentar momentos que ya conocemos, con un par de elementos diferentes, aquí ya veríamos algo completamente alocado y nuevo.

