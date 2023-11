Los Avengers originales podrían volver al MCU

Estamos en una época en la que las películas de Marvel están en cierto declive, pues desde el lanzamiento de Avengers Edgame no ha existido un evento realmente relevante que haya hecho a los fanáticos salir de sus asientos por la emoción. Y aunque Spider-Man: No Way Home logró casi lo mismo, la realidad es que al final se trata de un producto de Sony y no realmente de Disney y todos los derechos que posee con estos héroes.

Por esto mismo, los ejecutivos de Disney se han puesto manos a la obra con una posible arma secreta, dado que ya estarían reclutando a los actores originales de Avengers como Robert Downey Jr. para volver en algún tipo de crossover con el universo que conocemos. Y eso podría tener algo de sentido, puesto que ahora se está apostando por las líneas de tiempo y también los universos alternos, algo que ya vimos con Spider-Man.

Claro, el regreso de los personajes como Iron Man y Black Widow no podría ser algo permanente, ya que en el universo que estamos viendo han muerto dando sus vidas para obtener una de las gemas del infinito, así como el chasquido con el que Tony Stark acabó con el ejército de Thanos. Eso significa, que debe estar implicado el multiverso para que las cosas tengan algo de sentido.

Las películas elegidas para esta labor pueden ser tanto Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars, espacios en los que los personajes más famosos de Marvel tendrán una gran batalla contra el conquistador, mismo que ha estado formando sus cimientos en la serie de Loki. Además, otra de sus variantes ya apareció en la escena post créditos de Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Esto son solamente rumores, por lo que al final podrían meter versiones de personajes con otros actores, pues no olvidemos que en Dr. Strange 2 tuvimos a otra Capitana Marvel que no era interpretada por Brie Larson.

Vía: Variety

Nota del editor: La verdad sí me gustaría ver de regreso a Tony Stark, pues le daba un toque cómico pero serio al MCU, entonces no estaría de más aunque sea verlo en una sola cinta. Apuesto que con su aparición se va a salvar el declive de Marvel, al menos en temas de finanzas para terminar de una vez con el universo y empezarlo otra vez con cast totalmente nuevo.