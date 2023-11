Google aporta más a la economía mexicana que el gobierno

Es bien sabido que Google es la fuente de economía para todo tipo de mercados, e inclusive puede aportar a países que no tienen que ver mucho con sus orígenes, y así hemos visto diferentes reportes donde se superan las ganancias por parte de los ciudadanos, mismas que no llegan del gobierno. Este es el caso de lo que ha pasado recientemente en México, pues esta marca ha aportado a la economía de nuestras tierras.

De acuerdo con un estudio reciente, la marca aportó al país poco más de 266,000 millones de pesos, esto con diferentes herramientas como Ads, AdSense, Android, Google Play, YouTube y Google Cloud. Pues estos se usan en las páginas de internet para el tema de anuncios. Eso también va con los videos de Youtube, con este último pagando cifras de miles de pesos a los usuarios que más generan vistas e interacciones en la página de videos.

Por otro lado, tenemos a la CONAHCYT , con el gobierno destinando 29,564 millones de pesos, la cual fue una cifra superior en comparación a otros años, pero que tampoco alcanzó ni de cerca a Google, lo cual puede ser una preocupación, pues esta última es de entorno privado. Siendo incapaz de comprender por que algo tan grande como el gobierno no ha aportado de manera significativa a la economía.

Vale la pena mencionar, que México no ha tenido una buena inversión en ciencia y tecnología, algo que forza a mucha de su gente a abandonar el país para buscar mejores oportunidad, y algunos han llegado tan lejos como para trabajar en sitios de relevancia como la NASA. Eso mismo hace que no sorprenda realmente que Google le aporte más a este país que el propio gobierno, algo que seguramente no va a cambiar en los próximos años que están por venir.

Vía: Access Partnership

Nota del editor: Es un poco triste que ni el mismo país se pueda ayudar a sí mismo, aportando muy poco en temas tecnológicos y poniendo ese dinero en otras cosas que realmente no valen la pena. Pero bueno, ya veremos si las cosas van mejorando con el tiempo.