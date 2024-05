Las ventas del PS5 y Xbox Series X|S siguen bajando

No es un secreto que la industria de los videojuegos está pasando por un momento complicado. Esto no solo se puede ver con los despidos masivos que se han llevado a cabo desde el año pasado, sino por las bajas ventas de hardware. Al respecto, AMD asegura que el 2024 no ha sido muy positivo para PlayStation y Xbox, algo que continuará a lo largo del año.

Durante una junta de accionistas, se reveló que AMD logró generar $5.5 mil millones de dólares durante el pasado trimestre fiscal. Sin embargo, los resultados no fueron tan positivos como se esperaban, debido a las bajas ventas del PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Recordemos que AMD es responsable por la fabricación del CPU y GPU de estas dos piezas de hardware. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Si nos fijamos en los juegos, la demanda ha sido bastante débil. Eso es bien sabido. También hay problemas de inventario. Hemos estimado una caída de más del 30% en el primer y segundo trimestre, y el segundo semestre será inferior al primero. Así es como vemos la industria del videojuego este año”.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Sony y Microsoft sobre las ventas de sus respectivos hardwares, no sería una sorpresa escuchar que el PlayStation 5 no logró alcanzar sus expectativas de ventas, especialmente después de que Sony redujo este número hace unos meses. Por su parte, Microsoft ya no comparte estos datos, y con ventas bajas, menores lo hará.

Si bien el PlayStation 5 y Xbox Series X|S lograron ventas récord durante sus primeros años en el mercado, actualmente la situación ya no es tan favorable, y ambas empresas deben de considerar que el boom de la pandemia ha llegado a su fin. En temas relacionados, PlayStation dominó las ventas del pasado mes de febrero. De igual forma, surge nueva pista sobre la posible portátil de Xbox.

Nota del Autor:

El boom de la pandemia ha llegado a su fin, y las compañías, especialmente los inversionistas, tienen que darse cuenta de que los altos números que se registraron entre el 2020 y 2023 ya no regresarán. Hasta que no tomen en cuenta esto, entonces seguirán reportando bajas ventas y las expectativas no se cumplirán.

Vía: Venturebeat