La remasterización de Horizon Zero Dawn sería una realidad

Desde hace algunos meses se habló de un rumor que finalmente se hizo realidad, y esa fue la complete edition de Horizon Forbidden West, la cual se encuentra disponible en estos momentos para el PS5 y la PC. A eso le siguieron dos mitos más, un multiplayer de esta misma saga en el que supuestamente están trabajando los trabajadores de Guerrilla Games; y por último, un remaster de la primera entrega, mismos que tendrá una especie de tratamiento nuevo a como se vio hace casi dos años con The Last of us Part I.

Según lo que se ha mencionado en los medios especializados, la complete edition de Horizon Zero Dawn dejará de estar disponible para el servicio de PS Plus Extra, lugar en el que se alojan básicamente todas las exclusivas de la empresa además de algunos títulos de terceros de gran perfil. La fecha para que este deje el catálogo será el próximo 21 de mayo, por lo que los usuarios ya no podrán accesar al mismo a pesar de tenerlo descargado en PS4 o PS5.

Acá una sinopsis del juego: