¿Vale la pena Horizon Forbidden West en PC?

Hoy en día, es muy fácil disfrutar de alguna de las grandes producciones AAA de Sony Interactive Entertainment. Si no cuentas con una consola de PlayStation, parte de la librería de esta compañía se encuentra disponible en PC. Títulos como Returnal, God of War (2018), Days Gone, The Last of Us Part I, y muchos títulos más que solo se podían jugar en una plataforma, ahora están al alcance de millones de jugadores gracias a Steam y la Epic Games Store. Si bien aún no vemos lanzamientos día uno, eventualmente las experiencias de los PlayStation Studios llegarán a PC. Este es el caso de Horizon Forbidden West Complete Edition, el cual a más de dos años de su estreno original, ha llegado a las manos de nuevos usuarios, y del cual puedes checar nuestra reseña en PS5 aquí.

El pasado 21 de marzo por fin llegó el trabajo más reciente de Guerrilla Games a PC, y tuve la oportunidad de jugar este título, con lo cual pude, no solo volver a experimentar el extenso viaje de Aloy, sino de ver qué tal funciona este port, algo que tenía preocupado a muchos, especialmente considerando el controversial trabajo que se hizo con Horizon Zero Dawn para esta plataforma. Bueno, en esta ocasión tengo buenas noticias, aunque tal vez no para todos.

Actualmente, cuento con una laptop de Asus con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA 3050 con un procesador intel i7, lo cual la posición por arriba de las especificaciones mínimas que se necesitan jugar Horizon Forbidden West Complete Edition en PC, pero solo un poco por debajo de los requerimientos recomendados para gozar de esta experiencia. Es decir, es hardware de gama media. Aún con esto, puedo decir que mi experiencia fue positiva.

Gráficamente hablando, Horizon Forbidden West se ve increíble. En PlayStation 5 este ya era un título increíble, pero en PC, especialmente con un apartado visual en alto, el viaje de Aloy se ve de una forma que solo es posible en esta plataforma. Como siempre, todo dependerá del hardware que cada persona, y la personalización es importante. En mi caso, estuve un par de horas modificando cada aspecto posible hasta encontrar la combinación que más me agradó, lo cual terminó por ser un frame rate de 30fps con algunas opciones visuales en alto, otras en medio, y un par en bajo. Sin embargo, también es posible simplemente elegir un parámetro más claro, y evitar toda la personalización.

Ahora, uno de los elementos más llamativos de esta versión, es el DLSS, o la Tecnología del Supermuestreo de Deep Learning, la cual está enfocada en proporcionar el mejor rendimiento posible sin gastar tantos recursos de la PC. Horizon Forbidden West Complete Edition permite que el frame rate esté fijo a 30fps, 60fps, y hasta 144fps. Sin embargo, también es posible elegir una opción en la cual el DLSS se encargue por completo de este apartado, y optar por darle un enfoque al rendimiento, la calidad visual, o encontrar un punto medio entre estos dos. Si bien esto puede sonar similar a lo que ofrece este título en PlayStation 5, el resultado final dependerá por completo de tus componentes.

Este es el enfoque de port. El objetivo de Horizon Forbidden West Complete Edition en PC, principalmente, es darle al jugador todas las herramientas necesarias para crear una experiencia personalizada en el aspecto visual y de rendimiento. Tienes la posibilidad de que el título tome las riendas al elegir un set predeterminado, o puedes modificar cada aspecto posible hasta encontrar exactamente cómo quieras que corra esta aventura y cómo se vea. Esto puede ser intimidante para algunos, pero para otros es un sueño hecho realidad.

Como ya lo mencioné, en mi caso terminé por jugar en 30fps, una gran opción que me permitió disfrutar de todos los aspectos del título sin muchos problemas. Lamentablemente, no todo es perfecto. Hay dos apartados en particular que no funcionaron adecuados, y estoy consciente de que mi PC fue la responsable. Para comenzar, las partículas de agua, tierra y el borde del planeador estaban muy pixeladas, al grado de que era muy notorio cada vez que Aloy se adentraba al agua, y una tormenta se acercaba. Sin importar qué tanto le movía a las opciones visuales, nunca pude encontrar una solución, aunque he visto que este no es un problema en hardware con mejores capacidades.

El segundo punto que es importante mencionar es el combate. Si bien Horizon Forbidden West aún funciona muy bien, y su sistema a disparos a distancia y cuerpo a cuerpo es impecable, el juego bajaba su rendimiento en los momentos más complicados. Es decir, si hay múltiples enemigos, prepárate para un par de momentos en donde el juego parece congelarse por un segundo. Es algo inconsistente, puesto que no todos los enfrentamientos sufrieron de esto, pero es algo bastante notorio que puede arruinar la experiencia de otras personas. Este inconveniente se volvió predominante cuando usaba OBS o algún otro software de captura, lo cual tiene sentido, puesto que más recursos son usados.

Afortunadamente, cuando no estaba usando OBS, Horizon Forbidden West corría de una gran forma con mis especificaciones seleccionadas, y solo dos o tres de cada 10 enfrentamientos presentaban algún inconveniente. Fuera de esto, la experiencia fue impecable. Lejos han quedado los errores que vimos con el lanzamiento de Horizon Zero Dawn en PC en su momento. La versión que Nixxes Software y Guerrilla Games nos han entregado en esta ocasión es muy buena, y con el equipo correcto, no dudo que puedas disfrutar de una experiencia que, al menos en el apartado visual, logre superar a lo que se nos presentó en el PlayStation 5 hace dos años.

Un detalle adicional es que esta versión del juego es compatible con el DualSense, y funciona con tan solo conectar el control por medio de un cable USB-C. Sin embargo, los triggers adaptativos, un elemento importante para Horizon Forbidden West no está presente, y es una decisión extraña, aunque no es algo que arruine la experiencia de los jugadores.

Si no cuentas con un PlayStation 5, entonces no dudes jugar Horizon Forbidden West Complete Edition en PC. Este es uno de los mejores títulos de la generación, y esta versión no solo incluye la aventura principal, sino que también te da acceso a la expansión de Burning Shores. Como siempre, el resultado final dependerá mucho de tu hardware, pero con una PC de gama media, estoy seguro de que podrás disfrutar de este título sin muchos problemas, aunque tendrás que realizar muchas pruebas para encontrar la configuración que más te agrade.