Maestra es estafada con miles de pesos en Whatsapp

Las estafas en WhatsApp son un problema creciente que afecta a muchos usuarios en todo el mundo. Estas pueden variar desde mensajes fraudulentos que intentan engañar a los usuarios para que revelen información personal o financiera, hasta la distribución de enlaces maliciosos que pueden infectar dispositivos con malware. Y aunque siempre es necesario desconfiar de contactos que lleguen de la nada, hay personas que simplemente no están en un buen momento y caen desgraciadamente en estos engaños.

Este fue el caso de la maestra de Guaymas llamada Carla Patricia, que en búsqueda de más dinero para subsistir, se metió en una estafa que en un inicio suena prometedora, pero que después deja con deudas milenarias a quien cayó en el plan de personas que solo quieren robar a sus víctimas de forma virtual. Y para que la gente no caiga en esto, ha llevado a cabo un video en directo en Facebook donde explica como inició el proceso de estafa que se originó en la plataforma de mensajería de color verde.

Lo primero que menciona, es que alguien obtiene el número de la persona de forma aleatoria y que abordan de manera amable a quien desean quitarle dinero, para después ofrecer un trabajo en donde solo tenía que mandar capturas de pantalla de Instagram a un grupo de Telegram. Esto empezaría con una pequeña inversión que después se le reembolsaría para cada vez más apostar el doble y así de forma subsecuente, lo cual la llevó a un punto donde se sentía segura de que era un negocio fiable, pero esto la llevaría a perder casi 100,000 pesos de aquella región, pues después la bloquearon.

Aquí el enlace para ver el video:

Con esto insta a la gente a no seguir este tipo de estafas, y asegurarse de que el contacto que los agregue en WhatsApp sea completamente bloqueado al instante, pues estas ofertas de trabajo que llegan del cielo podrían no ser para nada confiables. A eso se suma que está pidiendo ayuda a manera de donaciones, puesto que ahora debe miles de pesos que no puede cubrir, esto entre llantos y lágrimas que no pudo evitar controlar durante la emisión del directo.

Los comentarios han sido dispares en internet, pues algunos la han tachado de crédula y otros se han puesto en sus zapatos ante la crisis que hay de dinero en el mundo.

Vía: Facebook

Nota del editor: Siempre es necesario verificar quién nos habla en esta red social, dado que pueden mandar links que puedan hackear las cuentas de redes sociales o bancos. Mucho menos hay que aceptar trabajos que llegan por parte de magia, aun así se entiende que en ocasiones estas situaciones son inevitables.