Novedad muy pedida por los fans llegará pronto a PS5

A pesar de que este año no se van a lanzar muchos juegos de los estudios de Sony, en PlayStation 5 la situación está más fuerte que nunca, esto por el hecho que la consola estará recibiendo cosas de talla third party con alta calidad como Stellar Blade, a eso se agregan actualizaciones bastante pedidas de software. Y respecto a esto último, parece que dentro de poco tiempo llegará cierta función que ayudará a los usuarios que se hayan visto sobrepasados con la dificultad de algún lanzamiento en particular.

Dentro del apartado de ayuda de juego que ya existe en PS5 se va a agregar la opción de Ayuda de juego de la Comunidad, y eso permitirá a los usuarios subir clips de ciertas partes de algún juego, esto con el objetivo de auxiliar a los usuarios que se hayan quedado atorados con un puzzle o estrategia para vencer a algún enemigo. Y es que antes los clips se podían compartir en Twitter para que la ayuda fuera en redes sociales, pero es bien sabido que esta alternativa se ha retirado de manera definitiva.

Aquí parte de lo mencionado en el comunicado de la empresa:

Si te gusta compartir tu conocimiento de los juegos con los demás y te apetece contribuir a la Ayuda de juego de la comunidad, puedes elegir participar desde el menú Ajustes*. También puedes salir en cualquier momento, lo que eliminará todos tus vídeos publicados de la Ayuda de juego de la comunidad. Estas opciones estarán disponibles en los próximos meses, así que mantente al tanto para no perderte nada. Si activas esta opción, tu PS5 capturará automáticamente un vídeo cuando completes una actividad determinada en el juego. A continuación, el equipo de moderación lo revisará y, si se aprueba, se publicará como pista de Ayuda de juego para que los jugadores puedan verlo, aprender de él y valorarlo. Los vídeos se eliminarán de la consola PS5 una vez subidos a nuestros servidores para no ocupar almacenamiento de la consola.

Vale la pena mencionar, que la función estará llegando de forma individual para diferentes juegos, por lo que si ahora no está activa en algunos, habrá que esperar para la implementación. Eso sí, se busca que una gran cantidad de títulos sean cubiertos en el 2024.

Vía: Blog PS

Nota del editor: Es buena manera de conocer la solución a ciertos juegos de la industria, más para cuando son estrenos y aún no se suben las respuestas a plataformas como Youtube. Habrá que esperar para que muchos títulos sean cubiertos en lo que va de los siguientes meses.