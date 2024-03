Diagnostican con cancer a Ninja

Como es bien sabido, hace algunos años atrás estuvo bastante de moda el tema de los streamers en la plataforma de Twitch, sitio que fue creciendo con este tipo de creadores que no se limitaban a solo dejar videos publicados en una web, sino a interactuar de forma directa con quienes consumen su trabajo. Dentro de este en torno un chico llamado Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja, se hizo de nombre al retransmitir sus partidas de Fortnite, pues es parte de la comunidad competitiva del battle royale de Epic Games.

Sin embargo, las cosas no han sido perfectas para el joven a pesar de ganar siempre miles de dólares por donaciones de los seguidores o por victorias en torneos, dado que desde hace un par de semanas la gente lo sentía misterioso y un tanto alejado de las redes, pues ya no hacía tantos streams como antes. Y justo pocas horas atrás ha dado a conocer la razón detrás del comportamiento, con noticias que no se veían venir y que se deben tratar con el máximo cuidado posible.

Mediante redes sociales, Ninja ha comentado que fue diagnosticado con un tipo de cancer llamado Melanoma:

Alright I’m still in a bit of shock but want to keep you all updated. A few weeks ago I went in to a dermatologist for an annual skin/mole check that Jess proactively scheduled for me. There was a mole on the bottom of my foot that they wanted to remove just to be careful. It…

— Ninja (@Ninja) March 26, 2024