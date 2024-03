Nintendo se une a los despidos de la industria

Este año se ha dado a conocer un suceso bastante extraño, pues a partir del mes de enero se empezaron a reportar miles de despidos en diferentes compañías de la industria de los juegos, comenzando por las casi dos mil personas que tuvieron que dejar la división de Xbox. A esto le siguieron más como Electronic Arts, SEGA y hasta Sony, quien esta sacando de sus equipos a gente que no le es relevante para generar ingresos; con todo eso pensábamos que la cosa se iba detener ahí, pero ahora también una querida compañía se une a la tendencia.

Según lo que han mencionados medios como Kotaku, en este momento en la división americana de Nintendo están pasando por un proceso de reestructuración en el centro de pruebas de la empresa, y eso conllevan algunos cambios que pueden beneficiar a algunos pero perjudicar a otros. Dado que abrirán puestos de tiempo completo para quienes están interesados, pero a la vez se irá gente que es solicitada por contratos con poco tiempo de vigencia, por lo que y no serán necesarios para la empresa, dado que pueden ser más caros estos puestos fugaces.

Por lo que mencionan en los reportes, más de 100 contratistas se verían afectados por los cambios, mismo que la empresa quiere llevar a cabo para que la división de Estados Unidos quede en una mejor postura, lo cual implica la seriedad que un ente corporativo debe tener en longevidad de los empleados. Eso incluye también gente seleccionado que ya no va a participar en las pruebas de juegos para detectar bugs o demás errores, quitando a gente que ya tiene muchos años de expertise en el área correspondiente.

Pero la cosa no se detiene ahí, dado que por ahora el departamento de pruebas estará detenido hasta nuevo aviso, dado que no tienen nuevos videojuegos propios en desarrollo que necesiten atención al detalle, pues otros lanzamientos del año ya pasaron por el proceso como las versiones remasterizadas de Paper Mario: The Thousand-Year Door y Luigi’s Mansion 2. Eso significa, que no van a requerir de los servicios de contratistas, y cuando sean de nuevo necesarios serán postulaciones para puestos completos.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Es un poco triste que esto también esté pasando en Nintendo, pero si no hay nada que hacer en donde trabajan los testers ni modo que les sigan pagando por esperar a ver que nuevo lanzamiento se les ocurre. Ni hablar, esperemos regresen los empleados cuando haya más títulos a desarrollarse.