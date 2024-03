El documental de Quiet on Set ha confirmado algo que muchos ya sabían a voces, Nickelodeon, pese a ser una cadena para niños, no era un lugar seguro para los menores de edad. Casos de abuso y comportamiento inapropiado invaden cada set de grabaciones, y mientras los nombres de productores como Dan Schneider son desprestigiados cada vez más, han surgido pruebas en donde podemos ver a Jerry Trainor, actor que trabajó en Drake & Josh y iCarly, como uno de los pocos adultos que trató de proteger a sus compañeros.

Aunque Jerry Trainor no tiene un papel como tal en Quiet on Set, los usuarios de internet han encontrado una serie de detrás de cámaras de iCarly, en donde podemos ver al actor interponerse entre Schneider y el elenco de esta serie. De esta forma, muchos han llamado al actor de Spencer como un “héroe sin capa”, puesto que intentaba hacer todo lo posible para que Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy y Nathan Kress no sufrieran de algún abuso.

En uno de los videos podemos escuchar cómo Schneider llamó “lindura” a Cosgrove y a Kress, a lo que Trainor respondió como “Eww, raro”, una acción que a primera instancia puede verse como infantil y amigable, pero al mismo tiempo dejaban en claro que las acciones de Schneider estaba fuera de lugar en ambiente protagonizado por niños.

De esta forma, Jerry Trainor se ha ganado el respeto de muchos usuarios del internet al tratar de proteger a sus co-estrellas de la mejor forma posible en su momento. Ya sea con comentarios que evidenciaban lo inapropiado que Schneider llegaba a ser, o al siempre estar presente para evitar algún altercado subido de tono. Si bien el actor no ha emitido un comunicado al respecto, podemos ver que ya no sigue a la cuenta de Nickelodeon en Instagram, dejando en claro que su relación con la cadena de televisión ha quedado en el pasado. En temas relacionados, Drake Bell habla sobre el caso de abuso sexual que sufrió en su infancia trabajando con Nickelodeon.

Nota del Editor:

Es una situación horrible la que se vivió en Nickelodeon, pero es bueno ver que había personas que trataban de hacer lo correcto. Aunque muchos podrían argumentar que las acciones de Trainer no fueron suficientes, hay que recordar su posición, y el hecho de que podía ser despedida, y que la forma en la que denunció estos actos terminaron por ridiculizar a Schneider.

Vía: iCarly