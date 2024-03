Immortals of Aveum y más llegan a PlayStation Plus

Esta es la última semana de marzo y, como ya es una costumbre, PlayStation ha compartido la lista de juegos que estarán disponibles en Plus a partir del próximo mes de abril, en donde todos los usuarios podrán descargar uno de los títulos más aclamados de 2023, Immortals of Aveum.

A partir del próximo 2 de abril, y hasta el 6 de mayo, todos los usuarios de PlayStation Plus, sin importar el tipo de suscripción que tengan, podrán descargar los siguientes tres títulos en PlayStation 4 y PlayStation 5:

Immortals of Aveum | PS5

“Este shooter mágico en primera persona para un jugador cuenta la historia de Jak, mientras se une a una orden de élite de magos de batalla para salvar un mundo al borde de un abismo. La magia está en el centro tanto de tu ataque como de tu defensa. Experimenta un combate rápido, fluido y basado en hechizos en primera persona. Desbloquea y mejora más de 25 hechizos y 80 talentos. Descubre, mejora y crea cientos de piezas de equipo mágico, perfecciona tu estilo de juego en tres fuerzas de la magia y conviértete en el Triarca Magnus más poderoso de Aveum”.

Minecraft Legends | PS4, PS5

“Descubre los misterios de Minecraft Legends. En este juego de estrategia de acción. Explora una tierra apacible de ricos recursos y exuberantes biomas al borde de la destrucción. Los devastadores piglins han llegado, y depende de ti formar alianzas con nuevos amigos y mobs familiares, y luego liderar la carga en batallas épicas contra los feroces piglins para defender el Overworld. Puedes desafiar a tus amigos o formar equipo en intensas batallas en el juego en línea para hasta ocho jugadores, mientras defiendes tu aldea mientras lideras tus unidades para destruir los asentamientos de tus oponentes”.

Skul: The Hero Slayer | PS4

“Un ataque al castillo del Rey Demonio por parte de un heroico grupo de aventureros ha visto a todos menos uno de sus habitantes capturados y encarcelados. Ahora, como un humilde esqueleto Skul, debes salvar a tus hermanos demoníacos. Este juego de plataformas de acción en 2D cuenta con características de pícaro, con un mapa en constante cambio y un creciente arsenal de habilidades, cada una con su propio rango de ataque, velocidad y poder únicos. Equipa dos tipos a la vez para adaptarse a tu estilo de juego y cambia durante el combate para encontrar la mejor estrategia para derrotar a tus enemigos”.

Por si fuera poco, todos los usuarios de PlayStation Plus tienen la oportunidad de descargar un set de trajes especiales para Overwatch 2 de forma completamente gratuita. Por último, te recordamos que tienes hasta el 1 de abril para descargar EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 y Destiny 2: Witch Queen.

Recuerda, Immortals of Aveum, Minecraft Legends, y Skul: The Hero Slayer estarán disponibles en PlayStation Plus entre el 2 de abril y 6 de mayo. En temas relacionados, el PS5 y sus exclusivas dominan en ventas. De igual forma, te decimos si vale la pena o no jugar Hi-Fi Rush en PS5.

Nota del Editor:

Esta es una muy buena selección. Aunque no he jugado Skul: The Hero Slayer, Immortals of Aveum y Minecraft Legends son grandes experiencias que todos los usuarios de este servicio no se pueden dar el lujo de perderse. El primero es una experiencia single player, y el segundo se juega de maravilla en compañía de amigos.

Vía: PlayStation Blog.