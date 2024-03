¿Vale la pena jugar Hi-Fi Rush en PlayStation 5?

Hi-Fi Rush es un fantástico juego. En retrospectiva, el trabajo de Tango Gameworks fue la mejor exclusiva que tuvo el Xbox Series X|S en el 2023, aunque esta declaración puede ser controversial para algunos. Puedes conocer más sobre este título en nuestra reseña completa. De esta forma, cuando los rumores de un posible port para el PlayStation 5 y Nintendo Switch comenzaron a surgir a finales del año pasado, me emocionó la idea de no solo volver a disfrutar de este espectacular título, sino que la posibilidad de tener una versión física era algo que alegraba. Después de un par de meses de rumores, y un periodo de histeria, Hi-Fi Rush ya está disponible en PlayStation 5, algo que muchos pensaron que sería imposible.

De esta forma, tuve la oportunidad de jugar Hi-Fi Rush en PlayStation 5 en los últimos días, volviendo a disfrutar de su espectacular música, fantástico apartado visual, increíble sistema de hack and slash, y divertida historia. Sin embargo, surge una pregunta: ¿acaso vale la pena jugar Hi-Fi Rush en la consola de Sony? La respuesta es sencilla, pero es probable que para algunas personas esto no amerite el comprar este título.

Hay que dejar algo muy en claro, Hi-Fi Rush en PlayStation 5 es un port. Esto quiere decir que no hay contenido nuevo, ni algún extra que no esté disponible en el Xbox Series X|S. De esta forma, se nos ofrece la misma experiencia que ya disfrutamos el año pasado. Chai, nuestro protagonista, obtiene un poder musical que le permite moverse al ritmo del compás, y ahora necesita ponerle fin a una malvada corporación, misión en la que se embarca con la ayuda de un carismático grupo de amigos. En el camino tenemos que derrotar cientos de robots y un par de jefes, todo al ritmo de un fenomenal soundtrack que combina composiciones originales y canciones de licencia por parte de grupos de The Black Keys, The Prodigy y Nine Inch Nails. El gameplay, por su parte, nos presenta un hack and slash que recompensa a todos aquellos que son capaces de realizar complicadas combinaciones de botones en un ritmo específico, pero no castiga a aquellos a los que se les dificulta seguir el compás.

Todo esto da como resultado una experiencia de aproximadamente 10 horas muy bien construida, en donde todos los elementos presentes funcionan a la perfección para entregarnos un título que aquellos con un Xbox Series X|S, y ahora PlayStation 5, deben de jugar sí o sí. Más allá de la guerra de consolas y la exclusividad, esta era una de las razones por las cuales la posibilidad de un port para la consola de Sony me emocionaba, ya que más personas iban a tener la oportunidad de gozar este espectacular viaje en compañía de Chai y el resto del elenco principal y secundario.

Ahora, la pregunta que muchos tienen es: ¿qué ofrece Hi-Fi Rush en PlayStation 5 que no esté disponible en Xbox Series X|S? Bueno, solo la compatibilidad con el audio 3D por parte de los Pulse 3D, algo que va de maravilla, ya que puedes escuchar todo lo que sucede a tu alrededor de una forma mucho más clara. Fuera de esto, no hay algo verdaderamente notable. El trabajo de Tango Gameworks aún corre a 4K y 60fps, algo que sigue luciendo impresionante en la consola de Sony. De hecho, hay un apartado que incluso me decepcionó un poco, y es que el DualSense no es aprovechado.

En lugar de ofrecer una vibración mucho más avanzada y funciones con los gatillos que tomen en consideración las diferentes habilidades que los acompañantes permiten, nada de esto es implementado. De esta forma, tenemos a nuestra disponibilidad un control muy tradicional, algo que puede ser decepcionante para más de una persona. No es algo necesariamente malo, pero muchos pueden ver esto como un aspecto desaprovechado, aunque no arruina la experiencia.

Fuera de este apartado, todos aquellos que compren este juego recibirán el mismo contenido que encontramos en Xbox Series X|S, y eso significa que la actualización Arcade, la cual incluye nuevos estilos visuales para Chai y una serie de retos especiales, ya está disponible. Ahora, ha llegado el momento de hablar sobre el precio. Hi-Fi Rush no está disponible en PlayStation Plus, por lo que si deseas disfrutar de esta aventura, necesitas pagar por ella, y esto significa que desembolsar $30 dólares por la versión estándar, o $40 dólares por la edición Deluxe que incluye un par de elementos cosméticos adicionales.

Hi-Fi Rush en PlayStation 5 sigue siendo un fantástico juego que todos los usuarios tienen que jugar, sin importar si tienen un Xbox Series X|S, PC o PS5. En cualquier plataforma tendrán la oportunidad de experimentar un hack and slash de ritmo muy bien construido, con un espectacular soundtrack, y un viaje que nunca podrán olvidar.