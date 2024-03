Crearán universo de cintas de horror de clásicos de Disney

Será una carnicería total. Estamos fuertemente influenciados por Freddy Vs Jason y The Avengers. Nos encantaría ver una película de terror donde los villanos se agrupan. Tenemos algunos escenarios increíbles en mente y algunas secuencias que creo que realmente sorprenderán a la gente. Las películas en las que estamos trabajando ahora como independientes están construyendo hacia POOHNIVERSE: MONSTERS ASSEMBLE.

Entre las películas aún por estrenar están Bambi: The Reckoning, Peter Pan’s Neverland Nightmare y Pinocchio Unstrung, así como ya cintas establecidas de Blood and Honey 1 y 2. Hay más personajes, como Sleeping Beauty y se dice que el Sombrerero Loco está en camino. Esto será en una brecha de pocos años para que los fans vean pronto la culminación de los acontecimientos.

Acá parte del comunicado:

Cuando veas las películas independientes, verás los huevos de Pascua que insinúan el crossover. Algunos de los villanos tampoco estarán de acuerdo, lo que permitirá una matanza dentro del grupo en una secuencia épica de monstruo contra monstruo.

Recuerda que la primera de estas películas ya está en streaming.

Vía: IGN

Nota del editor: Esto me huele un poco a fracaso, no voy a mentir. Aunque será un guiño divertido a que estas obras se tornen un tanto ridículas, porque de miedo tienen poco estas películas. Si las ponen en streaming las veo, porque no pagaré el boleto de cine.