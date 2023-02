Review – Hi-Fi Rush

No es un secreto que el 2022 no fue un gran año para Xbox. Si bien nos entregaron Grounded en su versión 1.0 y Pentiment fue una grata sorpresa, no hubo un lanzamiento que fuera capaz de justificar la compra de un Series X|S. Aunque la promesa de Starfield es suficiente para muchos, otros no están contentos con la escasez de exclusivas que ameriten tener una de estas consolas de nueva generación sobre un PlayStation 5 o Nintendo Switch. Afortunadamente, hace un par de días tuvimos un vistazo a lo que esta compañía tiene preparado para el 2023. No solo el nuevo trabajo de Todd Howard tiene potencial, sino que Redfall, Minecraft Legends y Forza Motorsport pintan un periodo mucho más interesante para todos aquellos con una de estas piezas de hardware. Sin embargo, hay un juego en particular que ya ha cambiado la actitud de muchos inconformes, y se trata de Hi-Fi Rush.

A poco menos de un año del lanzamiento de Ghostwire: Tokyo, Tango Gameworks, estudio a cargo de Shinji Mikami, y quienes en el pasado nos entregaron juegos de horror como The Evil Within y su secuela, presenta algo completamente diferente. Hi-Fi Rush no solo fue revelado durante el Developer_Direct de Xbox, sino que ese mismo día estuvo disponible para todo el público, y eso incluye a los usuarios de Game Pass. Sin duda alguna, un movimiento que nadie esperaba. Esto no solo funciona de maravilla con el servicio de suscripción que caracteriza a la compañía, sino que también fue una gran forma de demostrar la confianza que los desarrolladores tienen en su trabajo. Desde entonces, el público no ha parado de hablar de lo extraordinaria que es la nueva exclusiva de la compañía.

Hi-Fi Rush no solo es una aventura de acción con un estilo visual cautivador, sino que es un juego de ritmo en donde los movimientos del personaje, enemigos y todo lo que nos rodea va al compás de un soundtrack energético que seguramente es el sueño de muchos que crecieron con la idea de formar su propia banda de rock en la prepa. De esta forma, ha llegado la hora de ver si el nuevo trabajo de Tango Gameworks no solo es un buen inicio para Xbox en 2023, sino ver qué tal combina los dos géneros que tiene. ¿Es Hi-Fi Rush tan bueno como dicen? ¿El álbum es un gran debut, o un éxito que pocos recordarán en el futuro? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Blitzkrieg Bop

Hi-Fi Rush es un juego que deja de lado cualquier pretensión de crear un mundo que en cualquier sentido se sienta real. En su lugar, Tango Gameworks nos ofrece un universo que toma como inspiración los videos musicales de las mejores bandas de punk rock de los 90. Usa la estética de la generación MTV, y la moldea hasta crear algo que es familiar, pero nuevo al mismo tiempo. Todas las narrativas de jóvenes revelándose ante el sistema se fusionan en una aventura que no solo logra ser carismática, sino que, al igual que todas las grandes canciones sobre el espíritu adolescente, tiene un corazón capaz de conquistar a todo aquel que decida escuchar.

Aquí se nos presenta a Chai, un joven que desea convertirse en una estrella de rock, pero solo hay un pequeño problema, uno de sus brazos está roto. Ante esta situación, nuestro protagonista decide formar parte de Project Armstrong, una iniciativa creada por la compañía Vandelay Technologies, con el objetivo de sustituir partes del cuerpo humano con piezas cibernéticas. Aunque la idea de obtener un miembro robótico suena como una solución sencilla a los inconvenientes del héroe en turno, pronto descubre que no es así. Tras un accidente, Chai conoce a Peppermint, una chica que busca exponer los secretos de esta empresa y sus malvados líderes.

Tras descubirir que ambos se necesitan, Chai y Peppermint unen fuerzas para averiguar la verdad detrás de Project Armstrong, y ponerle un fin a las malvadas intenciones de los ejecutivos a cargo de Vandelay Technologies. En el camino, nuestra banda de inadaptados no solo crecerá, sino que también descubrirán lo que los hace especiales. A primera instancia, Hi-Fi Rush no suena como algo completamente nuevo, y no trata de serlo. En lugar de innovar con su historia, el trabajo de Tango Gameworks se dedica en presentar una sólida aventura, la cual es efectiva al momento de abordar cada uno de los tropos correspondientes en este tipo de historias. Lo que hace especial a este juego, es la ejecución de todos los elementos que tiene a su disposición.

Desde las pequeñas conversaciones entre aliados, las cuales no solo reflejan de gran forma la personalidad de cada miembro, hasta las interacciones con todos los villanos principales, hay múltiples momentos que serán recordados por todos aquellos que le den una oportunidad a esta entrega. Cada uno de los personajes es interesante, y seguramente podrás identificarte con al menos uno. Macaron, por ejemplo, tiene un sin fin de inseguridades sobre su trabajo y su participación en esta misión, de cierta forma, es un reflejo de cómo Chai se ve así mismo. Sin embargo, por medio de una serie de conversaciones enfocadas en la confianza en uno mismo, estos dos se ayudan mutuamente a ser mejores personas, y dejar de dudar tanto en ellos.

Chai puede parecer un chico lleno de confianza, quien logra compensar su falta de inteligencia con un carisma capaz de conquistar el corazón de todos a su alrededor, pero también es alguien que está aprendiendo a ser el líder de una banda, en todos los sentidos posibles. Desde colaborar con alguien más, confiar en otros, y en sí mismo, hasta defender lo que cree. Aquí se nos presenta una evolución de personaje sutil, que no se ve marcada por grandes momentos en donde el escenario principal le pertenece, con la excepción de una sección en particular, sino por instantes que requieren que prestes atención al diálogo, y te tomes el tiempo de escuchar todo lo que el resto del equipo tiene que decir sobre cierta situación o acción que toma nuestro protagonista.

La aventura que Hi-Fi Rush puede parecer algo sencilla y una simple excusa para la experiencia frente a nosotros. Sin embargo, es mucho más que eso. Chai es un gran protagonista que, si bien tiene una actitud que ya has visto en personajes secundarios en algunas películas o series, al tomar el papel principal es capaz de ofrecerle una profundidad a los tropos que aquí se nos presentan. Lo mismo se puede decir del resto del elenco. Usan algo que ya conocemos, y lo presentan de una forma espectacular que te hará reír a constantemente, y celebrar cada victoria.

Jet Hi-Fi Radio

Hi-Fi Rush inmediatamente cautiva al jugador con su estilo visual. Tomando clara inspiración de juegos como Jet Set Radio, el nuevo trabajo de Tango Gamework cuenta con una dirección artística de primer nivel, una que usa el cel-shading que muchos asocian con la generación del PS2 y Dreamcast, y la lleva a la nueva generación con el poder del Unreal Engine 4. Desde las animaciones en las cinemáticas, pasando por todos los movimientos que vemos en el combate, hasta los pequeños detalles a lo largo de todos los niveles, es sumamente interesante ver cómo es que las instalaciones de Vandelay Technologies cobran vida de una forma llamativa.

El diseño de Chai y compañía no solo deja en claro que forman parte de una generación joven, sino que poseen partes robóticas, las cuales son una forma de representar su actitud de inadaptados. No solo nuestro protagonista tiene un brazo cibernético, sino que Peppermint posee una pierna de metal, y Macaron cuenta con unos brazos robóticos. Sin embargo, esto es solo una parte de su diseño, y no el elemento principal que los caracteriza. En contraste, la mayoría de los jefes de Vandelay Technologies cuentan con partes electrónicas que definen su personalidad y deseo por dejar de lado su aspecto humano, como los cables en el cabello de Zanzo. Es una manera visual de expresar la relación que hay entre todos los personajes, y la forma en la que aceptan, o rechazan, el ser parte de una corporación.

Por su parte, las instalaciones de Vandelay Technologies son todo menos tradicionales. A lo largo de nuestra aventura recorremos fábricas de construcción, instalaciones de control de calidad, un museo que celebra el legado de esta compañía, una serie de edificios construidos en el núcleo del planeta, y mucho más. Cada una de estas locaciones está llena de vida, con decenas de robots ayudantes tratando de hacer todo lo posible para cumplir su trabajo mientras Chai causa desastre tras desastre. Si bien todo está englobado en la temática de una manufacturera del futuro, cada zona que visitamos es capaz de atrapar la atención del jugador con sus elementos presentes.

Cada uno de los niveles cuenta con una saturación de color que no solo le da más vida a este mundo, sino que ayuda a la expresión de los diferentes personajes, al grado de que inmediatamente uno puede asociar cierta tonalidad con alguno de los miembros en la banda de Chai. No sería extraño si incluso alguien se sorprende al descubrir que su televisor o monitor es capaz de ofrecer una gama tan variada.

Hi-Fi Rush es toda una experiencia visual. El uso del cel-shading no solo es una técnica empleada para recordarnos lo genial que fueron títulos como Jet Set Radio y The Legend of Zelda: The Wind Waker, sino que toma todos los elementos de este estilo artístico, para crear una serie de cinemáticas que en múltiples ocasiones parecen creadas específicamente para una caricatura que pasaban en Jetix a principios de siglo. De igual forma, esta técnica permite que las expresiones faciales sean las estrellas al momento de hablar de las animaciones. Cada una, especialmente en Chai, es capaz de transmitir lo ridículo de una situación, el peligro que un jefe representa, y el amor que nuestro protagonista tiene por la música. Va más allá de ser simplemente un juego de PS2 remasterizado.

The Rhythm of the Night

Al tratarse de un juego de ritmo, la música es el pilar de Hi-Fi Rush. Cada una de las piezas en el soundtrack no solo fue creada para funcionar como un acompañante de la aventura, o para reforzar algunos de los momentos más importantes en la historia, sino que afecta la forma en la que nos movemos y peleamos a lo largo de los diferentes niveles que se nos presentan. Es así que aquí encontramos una serie de composiciones energéticas que van de la mano con las secuencias de acción, las cuales se combinan a la perfección con piezas un poco más calmadas cuando llega la hora de recorrer de una forma pacífica todo lo que tenemos frente a nosotros.

Hi-Fi Rush es un juego energético, por lo que el soundtrack, tanto el original como el licenciado, presenta canciones de punk rock. El trabajo de Shuichi Kobori, Reo Uratani, y Masatoshi Yanagi, los compositores principales, es de primer nivel. Considerando que ellos participaron en series como Metal Gear Solid, Monster Hunter y The Evil Within, también es impresionante que hayan sido capaces de darle un giro significativo a sus estilos. Cada una de las piezas originales acompaña de manera perfecta a la aventura de Chai. Sin embargo, no esperen una gran variedad de géneros. El 90% de lo que escuchamos es punk rock, similar al de bandas como Green Day, Ramones y The Clash, por dar un par de ejemplos.

El otro 10%, por su parte, es bastante interesante, ya que decide optar por un trabajo más electrónico, algo que le da una variedad más que bienvenida a la segunda mitad de la aventura, aunque sigue conservando el tempo que tanto caracteriza a la obra en general. Por su parte, aquí también encontramos una muy buena selección de música de licencia. Bandas como The Prodigy y Nine Inch Nails forman parte del soundtrack y, lo mejor de todo, es que son usados a la perfección, al grado de que incluso uno podría llegar a pensar que estos grupos llegaron a componer música especialmente para Hi-Fi Rush, aunque este no es el caso.

Lonely Boy de The Black Keys, por ejemplo, es usada en el primer nivel y, al igual que en el disco El Camino, es una fantástica introducción a este mundo. Por su parte, Wolfgang’s 5th Symphony de Wolfgang Gartner no solo se emplea como un chiste de nombres con el jefe en donde se usa esta melodía, sino que también es una excelente forma de explorar un diferente género que utiliza el mismo tempo que hemos escuchado a lo largo de todo el juego, y es capaz de darle un toque único a este villano. Mi caso favorito es el de Whirring de The Joy Formidable. No daré spoilers, pero puedo decir que esta canción funciona a la perfección con el momento en el que aparece, y es capaz de encapsular el sentimiento que Chai y compañía expresan en ese momento en la historia.

El soundtrack de Hi-Fi Rush es extraordinario, y un sólido contendiente a lo mejor del año. Afortunadamente, esto no es todo lo que el título tiene para nosotros, ya que también cuenta con un fantástico diseño sonoro. Gracias a que cada una de las acciones que llevamos a cabo, desde saltar, hasta atacar, se pueden ejecutar al mismo tempo de la canción en un nivel, el juego tiene varios indicadores al momento de dejar en claro que cierto movimiento se lleva a cabo en este ritmo, y uno de estos es sonoro. Al golpear a un enemigo se puede apreciar un acorde de guitarra, hacer un parry, el dash, y muchas acciones más resultan en momentos similares, y es sumamente satisfactorio cuando logras darle al blanco.

Por su parte, cada uno de los actores de voz hace un gran trabajo al darle vida a sus respectivos personajes. Robbie Daymond como Chai se roba la atención en cada una de sus escenas, y es capaz de representar a un joven torpe que puede irritar a cualquiera con tan solo emitir una palabra. Por su parte, Erica Lindbeck como Peppermint también merece un reconocimiento por su trabajo. Incluso Roger Craig Smith, quien se ha encargado de darle vida a Sonic en múltiples juegos, logra robar un par de escenas como Kale, el antagonista principal de la aventura.

Hi-Fi Rush hace un fantástico trabajo al momento de ofrecer una experiencia sonora de calidad. El soundtrack, aunque con menos variedad de la que me hubiera gustado escuchar, es fenomenal. Los tres compositores no solo le rinden un homenaje al punk rock, sino que son capaces de crear una serie de composiciones que bien pudieron aparecer en Tony Hawk’s Pro Skater en su momento. Por su parte, cada una de las canciones de licencia son usadas a la perfección y elevan sustancialmente la aventura en general. De igual forma, el diseño sonoro y las actuaciones de voces hacen que todo el paquete sea envuelto en moño de pasión y calidad.

The Best of Both Worlds

Hi-Fi Rush combina a la perfección dos géneros que, en papel, pueden sonar opuestos. Por un lado, tenemos a los juegos de ritmo, experiencias que requieren precisión, y seguir un tempo que te ayude a identificar cuándo es que cierto botón se tiene que presionar. Por su parte, los hack and slash son títulos demandantes con un sin fin de combos y habilidades para destruir a todos los enemigos frente a nosotros. De esta forma, Tango Gameworks logró tomar los mejores elementos de ambos, y crear una experiencia que se siente como una evolución natural, en donde todos tus movimientos van en un compás que, al seguirlo de la forma adecuada, te dará pie a la victoria.

Todo, y me refiero a absolutamente todo, en el mundo de Hi-Fi Rush va a un solo ritmo. Tus movimientos, los ataques de los enemigos, las plataformas, y hasta la interfaz, constantemente se encuentra moviéndose a un tempo específico que puedes seguir. El dash, por ejemplo, se realiza con el trigger derecho, y al ejecutarlo de una forma que no vaya de acuerdo a la música, simplemente te moverás, pero si lo llevas a cabo en el momento indicado, podrás esquivar hasta tres veces seguidas, siempre y cuando presiones el botón correctamente. Lo mismo se aplica a los saltos y a los ataques que Chai puede realizar.

En realidad, no hay una gran diferencia con otros hack and slash o juegos de acción que te exijan dominar cierta habilidad, solo que en lugar de seguir un patrón dictado por tu propia cuenta, todo recae en la música. El ataque, por ejemplo, si lo llevas a cabo fuera de ritmo, será lento y se verá torpe, aún puedes golpear a un enemigo, y hasta crear un combo, pero todo lo que está a tu alrededor te indicará que lo hiciste mal. No solo las animaciones son más fluidas si conectas con el tempo de la música, sino que los efectos de sonido y la vibración del control te dan a entender que lo estás haciendo bien. Al final del día, Hi-Fi Rush no es un título que castigue los errores, pero sí premia los aciertos.

Todo esto va de la mano con la estructura de los niveles. Similar a Bayonetta, tenemos secciones de exploración, en donde el enfoque está en encontrar algunos coleccionables, recoger tuercas para obtener nuevas combinaciones de ataque, y superar algunas secciones de plataformas. Estas últimas son el único aspecto en donde el ritmo no está tan bien integrado como en el resto de la experiencia. Si bien hacer el salto y el doble salto son acciones que también se pueden realizar con el tempo en mente, en realidad no hay muchos retos que requieren que vayas de acuerdo a la música, algo sumamente extraño, ya que todos los elementos para hacer esto están presentes, pero en ningún momento se complementan de la forma correcta.

Afortunadamente, en los combates se puede apreciar el espectacular trabajo que creó Tango Gameworks. Estas son secciones alejadas de la exploración, en arenas específicas, por lo que nunca se combinan estos dos elementos. Como un hack and slash, Hi-Fi Rush funciona de maravilla. Al proporcionar una alta variedad de enemigos, un extenso catálogo de combinaciones, y una gran movilidad, el título es capaz de hacer que cada uno de sus enfrentamientos sea retador, pero nunca imposible. Ahora, al tomar todo esto, y agregarle los elementos de un juego de ritmo, el resultado es una experiencia como muy pocas en el mercado en este momento.

Cada uno de los ataques de los enemigos está vinculado al tempo de la canción y, por ejemplo, para esquivar o hacer un parry en el momento correcto, es necesario presionar el botón indicado, ya sea un compás antes o al mismo tiempo. Al principio, todo esto puede sonar algo complicado, pero después de varios enfrentamientos, incluso si no tienes ritmo, podrás identificar fácilmente cuándo es que necesitas hacer alguna acción. Si esto sigue siendo un problema, siempre puedes activar un indicador que aparece en la parte inferior de la pantalla, y te dirá exactamente en qué momento realizar cierta acción, lo cual es una gran ayuda, pero mi recomendación es solo usarlo cuando tengas problemas para encontrar el ritmo, y después apagarlo.

Respecto a Chai, si bien el juego te permite ignorar por completo el ritmo, esta no es la forma correcta de experimentar Hi-Fi Rush. En su lugar, debes de prestar atención, ya sea a la música, o las pistas visuales, para realizar combos de una forma efectiva. Por ejemplo, los golpes ligeros se pueden conectar compás tras compás, dándote la oportunidad de causar daño constante. Sin embargo, los ataques fuertes requieren que te saltes un compás antes de volver a arremeter en contra de un enemigo. Lo interesante viene cuando tienes que combinar uno fuerte y dos ligeros, o dos fuertes y dos ligeros. Si todo lo realizas efectivamente, nuestro protagonista es capaz de realizar un finisher especial que causa más daño, siempre y cuando lo ejecutes en el momento indicado.

Una vez que entiendes los conceptos básicos, en papel, todo esto puede sonar sencillo, pero cuando tomas en consideración el ritmo que tienes que seguir, te das cuenta de que hay una serie de capas de complejidad que necesitas dominar para disfrutar por completo todo lo que el sistema de combate tiene para nosotros. Por si fuera poco, también puedes hacer uso de ciertos aliados que proporcionan una ayuda en combate y al momento de explorar los niveles. Peppermint, por ejemplo, es capaz de usar su pistola para destruir los escudos de los enemigos, y activar interruptores a distancia. Es así que tienes otra herramienta a tu disponibilidad para enfrentarte a los enemigos.

Al final de cada combate, el juego te califica dependiendo de qué tan rápido terminas un enfrentamiento, cuánto combos fuiste capaz de hacer, y las veces que seguiste el tempo correcto. De esta forma, el título constantemente te da incentivos para mejorar tus habilidades. Si bien este no es un problema con los enemigos comunes, con los jefes las cosas pueden ser diferentes. Cada uno de estos enfrentamientos climáticos son impresionantes. Lo mejor de todo, es que no solo son retadores, sino que cada uno ofrece algo especial. Por ejemplo, Korsica, quien se encarga de la seguridad en Vandelay Technologies, nos presenta una pelea en donde lo único que podemos hacer es realizar parrys. Por otro lado, Roquefort se transforma en un lobo gigante. Ya sea que cada combate tiene una mecánica única, o una situación sin igual, siempre es interesante ver cómo es que estos eventos se llevan a cabo.

De igual forma, Chai tiene a su disponibilidad ciertas habilidades especiales, ataques devastadores que se activan cuando llevas a cabo combos en el ritmo correcto, y estos pueden ir desde presionar un botón en el momento indicado para causar más daño, hasta entrar en una pequeña sección estilo Guitar Hero. Por su parte, nuestro protagonista también es capaz de equipar chips, los cuales funcionan como habilidades pasivas, y puede recolectar algunos ítems que mejoran permanentemente su vida y expanden su medidor especial.

Hi-Fi Rush es una gran experiencia. De principio a fin, te la pasarás genial. El título logra combinar a la perfección todos los mejores elementos de los juegos de ritmo y los hack and slash, en donde el dominio del control, y el ritmo en los enfrentamientos son los reyes. Si bien esta experiencia te permite llegar a los créditos finales sin la necesidad de dominar sus mecánicas, en todo el momento sentirás que algo que no está bien, y no es hasta que conectas un combo al compás de la canción de Nine Inch Nails, que no solo te sentirás con una estrella de rock, sino que te verás como una.

Let’s Rock

Hi-Fi Rush es un gran juego. No hay otra forma de describirlo. Tango Gamework ha vuelto a demostrar que, sin importar el género, son capaces de crear una experiencia sumamente sólida que vale mucho la pena. La historia, pese a presentar algo que ya hemos visto en múltiples ocasiones, está bien ejecutada, y sus personajes tienen el carisma suficiente para que cada interacción entre ellos te deje con una sonrisa en la cara. Visualmente, este título va más allá de simplemente ser algo que bien pudo salir en el Dreamcast, y supera el cel-shading de experiencias como Jet Set Radio.

Al ser un juego de ritmo, Hi-Fi Rush nos presenta con un soundtrack espectacular. Si bien la variedad de géneros es algo que tal vez le faltó a la experiencia, todas las canciones de punk rock, tanto las originales como las licenciadas, funcionan de maravilla con el tipo de historia y título que tenemos frente a nosotros. Por su parte, combinar un juego de ritmo con un hack slash es una idea tan bien lograda, que es sorprendente que alguien no lo haya hecho antes. Aunque puede costar algo de tiempo el aprender a atacar al tempo de una canción, una vez que logras dominar esto, es posible crear una conexión que te permite entrar en la zona.

No lo duden, Hi-Fi Rush es una experiencia de primer nivel. Es la gran sorpresa que da pie a este año, y pinta un panorama muy positivo, no solo para el futuro de Tango Gameworks, sino para todo lo que los Xbox Game Studios pueden tener para nosotros a lo largo de 2023. Al igual que Chai, este juego es toda una estrella de rock.