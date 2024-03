La serie documental de Quiet on Set, la cual está enfocada en los abusos a menores en las series de Nickelodeon, ya está disponible. Además de darnos una mirada al trabajo de Dan Schneider, también se le da un gran enfoque al caso de abuso sexual que sufrió Drake Bell a manos de Brian Peck cuando solo tenía 15 años.

Drake Bell comenzó en el mundo de la actuación a los cinco años de edad, poco después del divorcio de sus padres. Si bien inició su carrera apareciendo en comerciales, no fue sino hasta que tuvo 12 que logró un gran papel, puesto que se unió al elenco de The Amanda Show en 1999. Durante la segunda temporada, Brian Peck fue contratado como un entrenador de diálogo, el cual trabajó de forma cercana con Bell.

En su entrevista, Drake Bell recuerda haberse acercado a Peck debido a intereses similares, algo que ahora comenta que probablemente fueron “calculados”. Aunque Joel Bell, el padre del joven actor, no estaba de acuerdo con la relación que estaba creciendo entre su hijo y el entrenador de diálogo, Peck fue capaz de crear una brecha entre los familiares, al grado de que el papá del actor dejó de ser su representante, y su madre tomó este rol.

Pese a que Joel le advirtió a su exesposa sobre el peligro que representaba Peck, la relación entre Drake y su entrenador solo creció. Entre The Amanda Show y Drake & Josh, el entrenador de diálogo se encargó de llevar a Bell a audiciones y en algunas ocasiones el niño se quedó a dormir en casa del adulto.

Después de algunas semanas de esta rutina, Bell recuerda que un día durmió en el sofá de la casa de Peck, pero se despertó al darse cuenta de que Peck estaba abusando de él. El actor reveló que se quedó paralizado sin idea de qué hacer o cómo reaccionar, ya que solo tenía 15 años en ese momento y no tenía forma de salir de manera segura. Fue en el transcurso de varios meses que Peck agredió continua e intencionalmente a Bell en la casa de Peck.

En respuesta a la pregunta sobre qué sucedió específicamente entre Peck y Bell, el actor respondió:

“¿Por qué no piensas en lo peor que alguien puede hacerle a alguien que es una agresión sexual y eso responderá a tu pregunta?”

Si bien Bell comenzó a separarse de Peck tras conseguir una novia, el abusador seguía insistiendo en ver al joven. Cuando la situación comenzó a ser extraña, el actor llegó a un terapista familiar, al cual le confesó que nada había sucedido. Sin embargo, un par de meses la situación llegó a un punto fuerte, y la estrella de Drake & Josh le confesó a su madre lo que sucedió, quien rápidamente se comunicó con la policía.

Peck eventualmente enfrentaría casi una docena de cargos de agresión sexual infantil, incluidos actos lascivos con un niño de 14 o 15 años. Su castigo fue cumplir 16 meses de cárcel y registrarse como delincuente sexual. Después de su liberación de la cárcel y su registro como delincuente sexual, Peck fue contratado para trabajar en The Suite Life of Zack and Cody en Disney Channel.

En temas relacionados, Drake Bell revela cuánto dinero ganó en Drake & Josh. De igual forma, Drake Bell se ha convertido en presentador de la televisión mexicana.

Nota del Editor:

Este es un terrible caso. No solo las acciones de Peck hacen enojar a cualquiera, sino que enferma el hecho de que después de ser registrado como delincuente sexual, Disney lo contrató para seguir trabajando en un programa con niños. Es algo horripilante que una persona así pueda seguir trabajando junto a menores.

Vía: Commercial Appeal