Reportan bajas ventas del Xbox Series X|S

El mercado de hardware se encuentra en una complicada posición en estos momentos. Después de un par de años de números récord, el Switch va de salida, mientras que el PS5 y Xbox Series X|S han entrado a la segunda mitad de su ciclo de vida. De esta forma, se ha registrado una caída en las ventas de consolas en Europa durante el mes pasado.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, en febrero de 2024 se registró una caída sustancial para el PlayStation 5, Nintendo Switch y Xbox Series X|S. En general, se habla de una disminución del 14% en Europa durante el mes pasado. Aunque el día extra ayudó a entregar un resultado positivo, este fue un periodo atípico, por lo que no se puede esperar que las compañías estén del todo contentas.

Hablando de casos específicos. Las ventas de Nintendo Switch disminuyeron un 17% en comparación con lo visto en el mismo periodo de tiempo en 2023. Si bien esto puede verse como una mala noticia, recordemos que esta consola ya va de salida, por lo que las bajas ventas se encuentran dentro de las expectativas que tiene la Gran N.

Por su parte, el PlayStation 5 registró una disminución del 2% en comparación con lo visto durante el mismo periodo el año pasado. Aunque esto no puede verse como un gran número, esto es solo el principio de un periodo complicado para la compañía. Sin un título first party nuevo de sus franquicias más amadas, como otra entrega de Marvel’s Spider-Man o God of War, planeado para este año, se esperan bajas ventas para el área de hardware de PlayStation.

El golpe más grande lo sufrió Xbox, el cual registró una caída del 47% en las ventas del Series X|S en febrero de 2024. Recordemos que la compañía ha dejado de lado su enfoque en el hardware, para así darle un mayor peso en las suscripciones de Game Pass, y en llevar sus juegos a la mayor cantidad de jugadores posibles, sin importar si cuentan con una de sus consolas o no.

Estos números pintan un panorama poco positivo para la industria de los videojuegos. El Nintendo Switch va de salida. Xbox se aleja más y más del mercado de hardware. La oferta de software en PlayStation 5 no es lo suficientemente atractiva para comprar una consola. Estas son las situaciones en las que se encuentra cada compañía. Solo nos queda esperar para ver cómo es que cada una reaccionará para evitar que estas disminuciones no se vuelvan a repetir. En temas relacionados, se ha registrado una nueva consola de Xbox. De igual forma, las especificaciones del PS5 Pro serían reales.

Nota del Editor:

Esto es algo lógico. Si bien el inicio de la generación fue complicado, la falta de hardware también impulsó el interés por las nuevas consolas. De esta forma, hubo un periodo en donde las ventas llegaron a puntos bastante altos. Sin embargo, esto ha llegado a su fin. Sin juegos que valgan la pena, la gente no está interesada en adquirir una de estas piezas de hardware.

Vía: GamesIndustry.biz