Ya hay fecha para el Hot Sale 2024

Las compras en línea se han convertido en una parte fundamental para muchos usuarios. De esta forma, hace más de una década comenzó el Hot Sale, período en donde múltiples empresas ofrecen descuentos en línea que nadie se puede perder. Es así que recientemente se dio a conocer cuándo es que se llevará a cabo la edición de 2024.

Por medio de su sitio oficial, se ha dado a conocer que la Hot Sale 2024 se llevará a cabo entre el 15 y 23 de mayo. Si bien las ofertas que aquí encontramos aún no se han actualizado, Liverpool y otras empresas ya han marcado estos días como uno de los periodos de descuentos más importantes en México.

Esto no solo es un evento que beneficia a los consumidores, sino a las compañías. En estos momentos ya es posible registrarse para formar parte del Hot Sale 2024 y ser un patrocinador. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online, en 2023 los compradores gastaron en promedio $2,696 pesos durante la Hot Sale, una cifra récord superó sustancialmente a lo visto en el 2022, cuando las compras promediaron fueron de $1,629 pesos.

En 2023, uno de cada dos usuarios de internet mayores de 18 años participaron en este evento. De esta forma, se espera que la edición de 2024 registre un aumento de ingresos y participantes. Te recordamos que la Hot Sale de este año se llevará a cabo entre el 15 y 23 de mayo. En temas relacionados, así es como han defraudado a Amazon. De igual forma, se reporta gran robo de cableado de Telmex.

Nota del Editor:

Este es el momento que muchos han estado esperando. Durante una semana podrás comprar juegos que siempre has deseado tener, pero que el precio te lo ha impedido. Es un gran periodo que no te puedes perder. Será interesante ver qué tipo de ofertas nos esperan, no solo en Amazon, sino en otros lados.

Vía: Hot Sale