Descubren cómo defraudar a Amazon

Una de las políticas que compañías como Amazon han implementado a lo largo de los años, es la posibilidad de devolver productos que no sean del agrado del público, y así obtener de nuevo el dinero en su totalidad. Sin embargo, esto ha llevado a la gente a explorar las lagunas legales que aquí existen, causando pérdidas millonarias a múltiples compañías.

Recientemente, CNBC compartió un nuevo reporte en donde se reveló que en redes sociales como Twitter y TikTok se han compartido una serie de videos enfocados en mostrarle al público cómo pedir un reembolso en sitios como Amazon, obteniendo su dinero una vez más, pero sin regresar el producto. Aquí se menciona el caso de Noah Page, empleado de Amazon, quien ha marcado fraudulentamente pedidos como devueltos, ganando más de $3,500 dólares en el proceso.

Este acto ilegal ha sido orquestado por un grupo conocido como Rekk, el cual se ha infiltrado en grandes tiendas y cooptar a sus empleados para ejecutar fraudes, solo para después compartir en redes sociales algunas de las tácticas más fáciles de emplear. Para combatir esto, Amazon ha presentado una demanda contra individuos vinculados con esta organización, acusándolos de un fraude multimillonario.

Tan solo en el 2023, el fraude del reembolso le costó $101 mil millones de dólares a esta industria, con Amazon reportando pérdidas de $700 mil dólares el año pasado por estas tácticas ilícitas. Lamentablemente, por el momento parece que aún no hay una respuesta clara a este problema, más allá de comenzar procesos legales en contra de las organizaciones operan de esta forma. En temas relacionados, Amazon hará una inversión millonaria en México. De igual forma, esta es la nueva estafa de Amazon relacionada con WhatsApp.

Nota del Editor:

Esta es una de las consecuencias del capitalismo moderno. Si bien no estoy de acuerdo con los actos ilegales, no me sorprende que la gente realice esto una y otra vez. Es una forma de hacer fácil dinero, y Amazon es una compañía con tanto dinero, que un par de millones al año no es una gran cosa.

Vía: CNBC