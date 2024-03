Nueva información de Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight llegó al mercado en el 2017, e inmediatamente se convirtió en uno de los juegos independientes más aclamados de los últimos años. La popularidad del título llegó a ser tan grande, que cuando una secuela se anunció, esta nueva entrega se posicionó como uno de los títulos más esperados de la comunidad. Sin embargo, a cinco años de esto, aún no sabemos cuándo es que Hollow Knight: Silksong llegará a nuestras manos. De esta forma, los desarrolladores por fin han hablado sobre este tema.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Matthew Griffin, responsable del marketing y la publicación de Hollow Knight: Silksong, se encargó de responder un par de preguntas para todos los fans que están esperando información sobre este nuevo título. Aquí, confirmó que la secuela sigue en desarrollo. Esto fue lo que comentó:

Crowsworn’s release is still a long ways away.

And no need to worry; Silksong is still in development.

— Matthew Griffin (@griffinmatta) March 15, 2024