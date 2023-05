Se dan nuevas noticias de Hollow Knight: Silksong

Uno de los lanzamientos más esperados en relación a los juegos independientes es Hollow Knight: Silksong, mismo que por alguna u otra razón no se ha podido lanzar a pesar de haberse anunciado hace mucho tiempo atrás. Y si bien se esperaba que llegaría a inicios de este 2023, parece que las cosas se han tornado más complicadas para los fanáticos.

Mediante la plataforma de Twitter, el representante de Team Cherry, Matthew Griffin, ha comentado que lamentablemente el juego se ha retrasado, pero esto es para bien, pues se ha convertido en un proyecto mucho más ambicioso. Y es que no está de más recordar, que este iba a ser una expansión del original, pero se fue acomplejando hasta convertirse en su propio juego.

Aquí lo que comentó:

Hey gang, just a quick update about Silksong.

We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can.

Expect…

— Matthew Griffin (@griffinmatta) May 10, 2023