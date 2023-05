Se da a conocer la hora de estreno de Zelda: Tears of The Kingdom

Por fin estamos a muy poco tiempo para que sea lanzado The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego más esperado del año para quienes disfrutan esta franquicia gigante de Nintendo. Y los jugadores que han preferido obtener su copia digital tendrán una ventaja, pues el título será lanzado poco antes de la media noche del viernes 12 de mayo.

Según lo comentado por el sitio conocido como Gamerant, el título podrá jugarse oficialmente a partir del 11 de mayo en punto de las 9 PM del horario del pácificio, eso significa, que en México se podrá probar a partir de las 10 PM. Por su parte, esto se va a ajustar en otras regiones del mundo para que coincidan las horas correspondientes.

Esta práctica por parte de Nintendo se ha hecho con otros lanzamientos y hasta juegos de Nintendo Switch Online que llegan la noche anterior al día que confirman como el de lanzamiento en tráilers. Vale la pena mencionar, que esto solo aplica para las versiones digitales, pues quienes quieran el cartucho lo podrán comprar el 12 de mayo en su tienda de preferencia.

Incluso, un representante de la empresa le ha confirmado esta información al medio que empezó a divulgar la noticia, por lo que es un hecho que los usuarios de digital empezarán a disfrutar del juego poco antes. Entonces, quienes opten por el formato clásico, tendrán que estar atentos a las redes sociales, pues ahora la gente estará en derecho de compartir spoilers.

Recuerda que Zelda: Tears of The Kingdom llega el 12 de mayo a Switch.

Vía: Gamerant

Nota del editor: Qué suerte para quienes lo compraron en digital, en este tipo de casos envidio totalmente este formato. Si hubiese tenido más dinero haría doble gasto, pero lamentablemente no es así. A cuidarse de los spoilers.