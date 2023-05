¿Habrá templos en Zelda: Tears of The Kingdom?

Al fin estamos en la semana de lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego que promete ser uno de los más destacados de Nintendo y de la industria en general. Y ahora que solo se están contando las horas para aparecer en tiendas, las entrevistas a desarrolladores y más cuestiones de marketing no se han hecho esperar.

Durante todo este tiempo, no se ha mostrado mucho contenido del videojuego, y eso ha hecho a los fans cuestionarse si al igual que en los títulos clásicos de la franquicia habrá templos con puzzles y un jefe a vencer. Esta incógnita se ha revelado hace poco por la propia Nintendo, en una entrevista de desarrolladores donde participan productores y director.

Esto es lo que comentaron cuando se les cuestionó sobre las mazmorras:

Hidemaro Fujibayashi (Director): Sí, aún no hemos hablado de las mazmorras. Han cambiado desde el juego anterior. Por ejemplo, hay una que se conecta directamente desde la superficie de Hyrule. Si te lanzas desde el cielo directamente a la mazmorra, desencadenarás un evento. Creemos que esta será una nueva experiencia que no fue posible en el anterior. Takuhiro Dohta (Departamento de Desarrollo): Hemos creado mazmorras únicas para sus respectivos entornos, por lo que creemos que podrá disfrutar de la amplia variedad de características regionales. Satoru Takizawa (Departamento de planeación): Hacer una “amplia variedad” fue todo un desafío. Las cuatro Bestias Divinas eran las mazmorras del último juego y compartían diseños similares. Esta vez, las mazmorras son enormes y cada una tiene su propia apariencia regional, al igual que los juegos tradicionales de The Legend of Zelda . Creemos que proporcionarán un desafío satisfactorio para los jugadores. ¡Sin duda fueron un desafío para desarrollar!

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se pone a la venta el 12 de mayo para Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Esto solo me hace querer con más ánimos probar el título, afortunadamente solo faltan dos días más para que la versión física se ponga a la venta. Si tuviera dinero extra me iría por la digital, puesto que sale a la venta la noche del jueves.